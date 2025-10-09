Т-Банк поддержал идею создания второй платежной системы

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Т-Банке поддерживают создание в России второй платежной системы наряду с Национальной системой платежных карт (НСПК), заявил директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов.

Он прокомментировал состоявшееся в рамках форума "Финополис-25" обсуждение возможностей создания альтернативы НСПК. С таким предложением в рамках пленарной сессии форума выступил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

"Мы поддерживаем эту идею, считаем, что в стране должна быть вторая платежная система, которая позволит более устойчиво функционировать всей платежной инфраструктуре страны — на двух ногах, особенно в моменты сбоев. И мы планомерно двигаемся к этой истории в рамках Объединения банков, потому что считаем, что конкуренция - основной драйвер технологий", - привели в банке слова Хромова.

Объединение банков изначально было нацелено на развитии новых платежных решений на рынке, а не только QR, как многие полагают, отметил он.

"Создание новой альтернативной платежной системы на наш взгляд - логичное продолжение этого вектора движения", - пояснил Хромов, подчеркнув, что платежная система подразумевает открытость для всех участников рынка.

По его словам, концепция альтернативной платежной системы в Объединении банков готова, и ее можно предложить Центробанку и всем участникам рынка для рассмотрения.