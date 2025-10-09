Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк поддержал идею создания второй платежной системы - РИА Новости, 09.10.2025
19:17 09.10.2025
Т-Банк поддержал идею создания второй платежной системы
Т-Банк поддержал идею создания второй платежной системы - РИА Новости, 09.10.2025
Т-Банк поддержал идею создания второй платежной системы
В Т-Банке поддерживают создание в России второй платежной системы наряду с Национальной системой платежных карт (НСПК), заявил директор департамента ключевых... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:17:00+03:00
2025-10-09T19:17:00+03:00
Экономика, Россия, Альфа-банк, Владимир Верхошинский, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк поддержал идею создания второй платежной системы

В Т-Банке поддерживают создание второй платежной системы наряду с НСПК

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Т-Банке поддерживают создание в России второй платежной системы наряду с Национальной системой платежных карт (НСПК), заявил директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов.
Он прокомментировал состоявшееся в рамках форума "Финополис-25" обсуждение возможностей создания альтернативы НСПК. С таким предложением в рамках пленарной сессии форума выступил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
"Мы поддерживаем эту идею, считаем, что в стране должна быть вторая платежная система, которая позволит более устойчиво функционировать всей платежной инфраструктуре страны — на двух ногах, особенно в моменты сбоев. И мы планомерно двигаемся к этой истории в рамках Объединения банков, потому что считаем, что конкуренция - основной драйвер технологий", - привели в банке слова Хромова.
Объединение банков изначально было нацелено на развитии новых платежных решений на рынке, а не только QR, как многие полагают, отметил он.
"Создание новой альтернативной платежной системы на наш взгляд - логичное продолжение этого вектора движения", - пояснил Хромов, подчеркнув, что платежная система подразумевает открытость для всех участников рынка.
По его словам, концепция альтернативной платежной системы в Объединении банков готова, и ее можно предложить Центробанку и всем участникам рынка для рассмотрения.
Как заявила на форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Банк России в принципе готов рассмотреть предложение кредитных организаций о возможности создания второй платежной системы. Если участники рынка, особенно банки, готовы потратить средства не на кредитование, а на создание альтернативы, то "почему нет", сказала она.
