Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России
01:20 09.10.2025 (обновлено: 03:13 09.10.2025)
Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России
Доля безналичных платежей в России выросла до 87,5 процента, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Finopolis-2025. РИА Новости, 09.10.2025
россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. Доля безналичных платежей в России выросла до 87,5 процента, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Finopolis-2025.
"Здесь уместно упомянуть такой интегральный индикатор зрелости финансового рынка, как доля безналичных платежей, которая у нас в настоящее время составляет 87,5%", - отметила она.
Это очень значительный уровень, по которому Россия входит в топ-5 стран с относительно крупными экономиками, добавила Набиуллина.
"Если рассматривать шире, не ограничиваясь только платежами, 88,5% финансовых услуг наши граждане приобретают в цифровом формате. Это весьма показательная цифра", - подчеркнула она.
В июле руководитель департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила журналистам, что ЦБ прогнозирует дальнейшее увеличение доли безналичных платежей в стране, и по итогам года этот показатель может достичь отметки в 90 процентов.
