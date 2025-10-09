Набиуллина рассказала о доле безналичных платежей в России

СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. Доля безналичных платежей в России выросла до 87,5 процента, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Finopolis-2025.
«
"Здесь уместно упомянуть такой интегральный индикатор зрелости финансового рынка, как доля безналичных платежей, которая у нас в настоящее время составляет 87,5%", - отметила она.
Это очень значительный уровень, по которому Россия входит в топ-5 стран с относительно крупными экономиками, добавила Набиуллина.
"Если рассматривать шире, не ограничиваясь только платежами, 88,5% финансовых услуг наши граждане приобретают в цифровом формате. Это весьма показательная цифра", - подчеркнула она.
В июле руководитель департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила журналистам, что ЦБ прогнозирует дальнейшее увеличение доли безналичных платежей в стране, и по итогам года этот показатель может достичь отметки в 90 процентов.