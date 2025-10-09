https://ria.ru/20251009/peskov-2047234382.html
Украина не тяготеет к мирному процессу, заявил Песков
Украина не тяготеет к мирному процессу, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2025
Украина не тяготеет к мирному процессу, заявил Песков
Киев сейчас не тяготеет к мирному процессу, им кажется, что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном, заявил... РИА Новости, 09.10.2025
Украина не тяготеет к мирному процессу, заявил Песков
Киев не тяготеет к миру. Главное о заявлениях Пескова по Украине