Украина не тяготеет к мирному процессу, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2025
11:38 09.10.2025 (обновлено: 11:49 09.10.2025)
Украина не тяготеет к мирному процессу, заявил Песков
Украина не тяготеет к мирному процессу, заявил Песков
Киев сейчас не тяготеет к мирному процессу, им кажется, что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном, заявил... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:38:00+03:00
2025-10-09T11:49:00+03:00
Украина не тяготеет к мирному процессу, заявил Песков

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Киев сейчас не тяготеет к мирному процессу, им кажется, что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Явно воодушевленные европейцами, совершенно сейчас не тяготеют к какому-то мирному процессу. Им кажется, что что-то изменится на фронтах, они перейдут в позитивную динамику. Реальное положение дел свидетельствует об обратном", - сказал Песков журналистам.
