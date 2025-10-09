Украина не дала конкретного ответа на российские предложения, заявил Песков

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никакого субстантивного ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле со стороны Киева так и не поступило.