https://ria.ru/20251009/peskov-2047233861.html
Украина не дала конкретного ответа на российские предложения, заявил Песков
Украина не дала конкретного ответа на российские предложения, заявил Песков - РИА Новости, 09.10.2025
Украина не дала конкретного ответа на российские предложения, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никакого субстантивного ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:36:00+03:00
2025-10-09T11:36:00+03:00
2025-10-09T11:47:00+03:00
киев
украина
в мире
россия
стамбул
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047184802.html
киев
украина
россия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире, россия, стамбул, дмитрий песков
Киев, Украина, В мире, Россия, Стамбул, Дмитрий Песков
Украина не дала конкретного ответа на российские предложения, заявил Песков
Песков о процессе урегулирования конфликта на Украине. Основные заявления