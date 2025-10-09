https://ria.ru/20251009/peskov-2047233316.html
Песков заявил о серьезной паузе в диалоге по украинскому урегулированию
Песков заявил о серьезной паузе в диалоге по украинскому урегулированию - РИА Новости, 09.10.2025
Песков заявил о серьезной паузе в диалоге по украинскому урегулированию
В диалоге по урегулированию на Украине возникла пауза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:33:00+03:00
2025-10-09T11:33:00+03:00
2025-10-09T12:24:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
москва
владимир путин
владимир мединский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
https://ria.ru/20251008/ryabkov-2047026815.html
https://ria.ru/20251009/zelenskiy-2047222451.html
https://ria.ru/20251009/tramp-2047184802.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, москва, владимир путин, владимир мединский, украина
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Москва, Владимир Путин, Владимир Мединский, Украина
Песков заявил о серьезной паузе в диалоге по украинскому урегулированию
Песков ответил на вопрос об урегулировании конфликта на Украине
ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. В диалоге по урегулированию на Украине возникла пауза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога", — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле со стороны Киева так и не поступило.
Украинские власти сейчас не тяготеют к мирному процессу, им кажется, что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном, добавил Песков.
Третий раунд переговоров между делегациями России
и Украины состоялся в Турции 23 июля. Они договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.
Как отмечал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский
, украинская сторона решила рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия констатировала паузу в переговорном процессе. По словам Пескова, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать войну. Однако с каждым днем отказа от диалога позиции Украины будут только ухудшаться.
Москва же не раз выражала готовность к переговорам. Владимир Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву, но тот отказался, хотя до этого сам просил о встрече с президентом России.