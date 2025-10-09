Песков заявил о серьезной паузе в диалоге по украинскому урегулированию

ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. В диалоге по урегулированию на Украине возникла пауза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле со стороны Киева так и не поступило.

Украинские власти сейчас не тяготеют к мирному процессу, им кажется, что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном, добавил Песков.

Встреча в Стамбуле

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Турции 23 июля. Они договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Москва предложила сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.

Как отмечал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский , украинская сторона решила рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия констатировала паузу в переговорном процессе. По словам Пескова, пассивная позиция Киева может быть связана с попыткой показать западным спонсорам и кураторам способность продолжать войну. Однако с каждым днем отказа от диалога позиции Украины будут только ухудшаться.