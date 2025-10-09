https://ria.ru/20251009/peskov-2047232144.html
Песков прокомментировал реакцию Вашингтона на инициативу России по ДСНВ
Предметной реакции от Вашингтона на инициативу России по ДСНВ пока не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.10.2025
Песков прокомментировал реакцию Вашингтона на инициативу России по ДСНВ
Песков: предметной реакции Вашингтона на инициативу России по ДСНВ не было