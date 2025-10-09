https://ria.ru/20251009/peskov-2047230892.html
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.10.2025
