Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 09.10.2025
11:24 09.10.2025 (обновлено: 11:28 09.10.2025)
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Просто не стоит на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, но разочарован в нем
7 октября, 19:45
 
Дмитрий ПесковРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
