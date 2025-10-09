https://ria.ru/20251009/peskov--2047233949.html
В Кремле высказались об усилиях по прекращению огня в Газе
В Кремле высказались об усилиях по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 09.10.2025
В Кремле высказались об усилиях по прекращению огня в Газе
Можно только приветствовать усилия по прекращению огня в секторе Газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив надежду на исполнение... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:36:00+03:00
2025-10-09T11:36:00+03:00
2025-10-09T12:10:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480262_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_1c601f998e92f82def5c2857f2a68f5d.jpg
https://ria.ru/20251009/ekspert-2047227665.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480262_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1ed75ccb2d13dc6be0383fdf823da22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта
В Кремле высказались об усилиях по прекращению огня в Газе
Песков ответил на вопрос об усилиях по прекращению огня в Газе. Подробности