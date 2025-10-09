Нацгвардия продолжит борьбу с преступностью в Иллинойсе, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Нацгвардия США продолжит бороться с преступностью в штате Иллинойс.

"Губернатор, вы могли бы попробовать отжаться разок-другой… Тем временем наши войска выполнят работу, которую вы отказываетесь выполнять," – написал Хегсет в соцсети Х.