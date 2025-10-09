Рейтинг@Mail.ru
Нацгвардия продолжит борьбу с преступностью в Иллинойсе, заявил Хегсет
03:17 09.10.2025
Нацгвардия продолжит борьбу с преступностью в Иллинойсе, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Нацгвардия США продолжит бороться с преступностью в штате Иллинойс. РИА Новости, 09.10.2025
в мире
иллинойс
сша
чикаго
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
фбр
иллинойс
сша
чикаго
в мире, иллинойс, сша, чикаго, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, фбр
В мире, Иллинойс, США, Чикаго, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, ФБР
Солдаты Национальной гвардии США
Солдаты Национальной гвардии США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Нацгвардия США продолжит бороться с преступностью в штате Иллинойс.
Восьмого октября губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер раскритиковал Хегсета за срыв запланированного на субботу рабочего созвона, посвященного развертыванию Национальной гвардии в штате. Вместо участия в переговорах Хегсет появился на футбольном матче, где помогал устанавливать мировой рекорд Гиннесса по массовому одновременному отжиманию.
"Губернатор, вы могли бы попробовать отжаться разок-другой… Тем временем наши войска выполнят работу, которую вы отказываетесь выполнять," – написал Хегсет в соцсети Х.
Четвертого октября президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 военнослужащих Национальной гвардии в Чикаго для защиты федеральных агентов. В ответ власти штата Иллинойс подали иск с целью заблокировать это решение.
Ранее Трамп неоднократно критиковал губернатора Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
