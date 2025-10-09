К процессу импичмента Пашиняна присоединились 34 депутата

ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости. К процессу импичмента премьера Армении Никола Пашиняна официально присоединились 34 депутата из необходимых для запуска инициативы 36, сообщил глава инициировавшей процесс оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

"Сегодня (оппозиционная - ред.) фракция "Армения" вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата", - написал Мамиджанян в соцсети Facebook *(запрещена в РФ как экстремистская).

Ранее фракция "Честь имею" подготовила проект заявления парламента, в котором отмечается, что правительство под руководством Пашиняна не только не выполнило свои обязательства, существенно отклонившись от представленной им же самим и одобренной парламентским большинством программы, но и не смогло эффективно реагировать на вызовы, стоящие перед государством, зачастую становясь причиной возникновения новых вызовов.

В документе подчеркивается, что деятельность властей привела к системному кризису на всех уровнях государственного управления, катастрофическим последствиям для национальной безопасности, государственного суверенитета, демократии, всех сфер социально-экономической и национальной жизни, создав серьезнейшие проблемы для Армении и поставив под угрозу будущее страны.

Фракция "Честь имею" обвиняет Пашиняна в невыполнении стратегии нацбезопасности, капитуляции, потере Карабаха, неспособности освободить находящихся в Азербайджане под стражей военнопленных и лидеров карабахских армян, нарушении территориальной целостности страны, авантюрной внешней политике, односторонних уступках, срыве процесса международного признания геноцида армян, ухудшении отношений с союзниками и изоляции страны, откате от демократии и нарушении прав человека.

Среди причин импичмента указаны также "расцвет коррупции и протекционизма", отсутствие отчетности, экономический спад и социальная апатия, гуманитарный кризис, неспособность решить проблемы карабахских переселенцев.

Во фракции заявили о необходимости консолидация депутатов вокруг идеи импичмента. Отмечается, что следующими шагами после выражения Пашиняну недоверия должны быть формирование переходного правительства национального единства, приоритетами которого должны стать: стабилизация ситуации в сфере нацбезопасности; восстановление верховенства закона; освобождение всех политзаключенных и гарантия демократических свобод; восстановление атмосферы общественной солидарности; организация свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов; поддержка международного авторитета Армении; защита страны от экономических потрясений; продвижение на международных площадках вопроса возвращения военнопленных и руководства карабахских армян.

Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. При этом для запуска процесса импичмента в парламенте требуются подписи 36 депутатов. В две оппозиционные фракции - "Армения" и "Честь имею" - входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус.