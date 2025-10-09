Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Штраф, выписанный за неправильную парковку, можно обжаловать в течение 10 дней, подав жалобу и предоставив доказательства невиновности в ГАИ, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Юрист уточнила, что если в автоинспекции жалоба осталась без удовлетворения, нужно перенаправить ее в районный суд. Кроме того, в суде обжалуются постановления, вынесенные им, например, за нарушения, предусматривающие административный арест.