Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку
03:14 09.10.2025
Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку
Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку - РИА Новости, 09.10.2025
Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку
Штраф, выписанный за неправильную парковку, можно обжаловать в течение 10 дней, подав жалобу и предоставив доказательства невиновности в ГАИ, рассказала РИА... РИА Новости, 09.10.2025
авто, мария спиридонова, гибдд мвд рф, ассоциация юристов россии, россия, общество
Авто, Мария Спиридонова, ГИБДД МВД РФ, Ассоциация юристов России, Россия, Общество
Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку

В течение 10 дней. Юрист рассказала, что делать со штрафом за парковку

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Штраф, выписанный за неправильную парковку, можно обжаловать в течение 10 дней, подав жалобу и предоставив доказательства невиновности в ГАИ, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
"Если автомобилист посчитает, что его наказали незаконно, в течение десяти дней он может обжаловать штраф. Для этого нужно составить и подать жалобу в ГАИ, сотрудник которой оформил постановление о штрафе и/или задержание авто, и приложить к ней доказательства невиновности (например, на парковочном месте не было опознавательных знаков "Инвалид", и это доказывают фотографии или видео)", - рассказала юрист.
Юрист уточнила, что если в автоинспекции жалоба осталась без удовлетворения, нужно перенаправить ее в районный суд. Кроме того, в суде обжалуются постановления, вынесенные им, например, за нарушения, предусматривающие административный арест.
Также Спиридонова рассказала, что можно взыскать стоимость эвакуации, оплату штрафстоянки, а при желании и моральный вред, если эвакуация авто на штрафстоянку признана незаконной, например, если не было знака, место на парковке было не для инвалидов или инспектор нарушил процедуру.
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Автоюрист рассказала, можно ли не пристегиваться за рулем
28 сентября, 02:17
 
Авто
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
