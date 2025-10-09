https://ria.ru/20251009/parkovka-2047180992.html
Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку
2025-10-09T03:14:00+03:00
россия
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Штраф, выписанный за неправильную парковку, можно обжаловать в течение 10 дней, подав жалобу и предоставив доказательства невиновности в ГАИ, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
"Если автомобилист посчитает, что его наказали незаконно, в течение десяти дней он может обжаловать штраф. Для этого нужно составить и подать жалобу в ГАИ
, сотрудник которой оформил постановление о штрафе и/или задержание авто, и приложить к ней доказательства невиновности (например, на парковочном месте не было опознавательных знаков "Инвалид", и это доказывают фотографии или видео)", - рассказала юрист.
Юрист уточнила, что если в автоинспекции жалоба осталась без удовлетворения, нужно перенаправить ее в районный суд. Кроме того, в суде обжалуются постановления, вынесенные им, например, за нарушения, предусматривающие административный арест.
Также Спиридонова
рассказала, что можно взыскать стоимость эвакуации, оплату штрафстоянки, а при желании и моральный вред, если эвакуация авто на штрафстоянку признана незаконной, например, если не было знака, место на парковке было не для инвалидов или инспектор нарушил процедуру.