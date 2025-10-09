https://ria.ru/20251009/ozho-2047351690.html
Тарабрин рассказал о реакции в ОЗХО на использование ВСУ химоружия
Тарабрин рассказал о реакции в ОЗХО на использование ВСУ химоружия - РИА Новости, 09.10.2025
Тарабрин рассказал о реакции в ОЗХО на использование ВСУ химоружия
Противники РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) закрывают глаза на использование Киевом химоружия и сеть лабораторий по производству... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:52:00+03:00
2025-10-09T17:52:00+03:00
2025-10-09T18:35:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2047162044.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины
Тарабрин рассказал о реакции в ОЗХО на использование ВСУ химоружия
Тарабрин: противники РФ в ОЗХО закрывают глаза на использование Киевом химоружия