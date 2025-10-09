Тарабрин рассказал о реакции в ОЗХО на использование ВСУ химоружия

ГААГА, 9 окт - РИА Новости. Противники РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) закрывают глаза на использование Киевом химоружия и сеть лабораторий по производству токсичных химикатов, заявил российский постпред ОЗХО Владимир Тарабрин.

По его словам, поверить в то, что западные эксперты, активно вовлеченные в боевые действия, не знают об этих фактах, просто невозможно.