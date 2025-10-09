МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Поставки западного оружия Киеву не повлияют на исход специальной военной операции, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.

"Это не повлияет на исход войны, но они виновны в гибели множества российских граждан и солдат. Давайте не будем забывать об этом", - подчеркнул он.