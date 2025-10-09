Рейтинг@Mail.ru
Британский доброволец оценил поставки западного оружия Киеву
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 09.10.2025
Британский доброволец оценил поставки западного оружия Киеву
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Поставки западного оружия Киеву не повлияют на исход специальной военной операции, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.
"Западные политики кричат ​​о мире, но снабжают Украину бесконечными деньгами и оружием, в то время как их страны приходят в полный упадок. Это лишь продлевает войну и, в конечном счёте, ведёт к их собственному краху. Возможно, они зашли в тупик и не имеют другого выбора, кроме как сделать это сейчас", - сказал Миннис.
"Это не повлияет на исход войны, но они виновны в гибели множества российских граждан и солдат. Давайте не будем забывать об этом", - подчеркнул он.
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
