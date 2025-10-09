Рейтинг@Mail.ru
Опрос: 61 процент продавцов не знают причин снижения цен на маркетплейсах - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/opros-2047263797.html
Опрос: 61 процент продавцов не знают причин снижения цен на маркетплейсах
Опрос: 61 процент продавцов не знают причин снижения цен на маркетплейсах - РИА Новости, 09.10.2025
Опрос: 61 процент продавцов не знают причин снижения цен на маркетплейсах
Больше половины (61%) российских продавцов, работающих на маркетплейсах, не знают на основе каких критериев агрегаторы предоставляют скидки на их товары,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:30:00+03:00
2025-10-09T13:30:00+03:00
вциом
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991405058_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_7e06dc57a00850425a0ea8526734e322.jpg
https://ria.ru/20251006/moshenniki-2046556008.html
https://ria.ru/20250829/tovar-2038236114.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991405058_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_049c315252e4cbc1ac0913b39bc7b3dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вциом, экономика
ВЦИОМ, Экономика
Опрос: 61 процент продавцов не знают причин снижения цен на маркетплейсах

ВЦИОМ: 61% продавцов в РФ не знают, почему маркетплейсы снижают цены на их товар

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник в оптово-распределительном центре
Сотрудник в оптово-распределительном центре - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник в оптово-распределительном центре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Больше половины (61%) российских продавцов, работающих на маркетплейсах, не знают на основе каких критериев агрегаторы предоставляют скидки на их товары, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
При этом 49% опрошенных считают, что скидки за счет маркетплейсов, на которые не было получено прямое согласие продавца, могут навредить бизнесу, 27% уверены в обратном, 24% затруднились ответить на вопрос.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Раскрыта новая схема мошенничества с аккаунтами на маркетплейсах
6 октября, 02:24
В то же время большая часть (65%) продавцов признала, что сталкивалась с такой ситуацией, когда из-за предоставленной маркетплейсом скидки снижались продажи их товара через альтернативные каналы, где цена становилась выше, чем у агрегаторов. О том, что выручка на других платформах и площадках падала на 5-14% завили 34% респондентов, у каждого четвертого (40%) показатели сократились на 15-34%, а 12% заявили, что эта сумма уменьшилась на 35-50%.
По результатам опроса, большая часть (55%) продавцов согласилась, что за счет скидок маркетплейсов итоговая цена на их товары для потребителей может стать даже меньше их себестоимости. Каждый третий (31%) исключает такую возможность, 12% затруднились ответить.
Интернет-опрос проведен 14 июля - 21 августа среди одной тысячи россиян старше 18 лет, продающих товары на маркетплейсах, в том числе ИП, самозанятые и наемные сотрудники.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В СФ предложили усилить контроль за маркируемыми товарами на маркетплейсах
29 августа, 07:13
 
ВЦИОМЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала