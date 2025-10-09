https://ria.ru/20251009/opros-2047263797.html
Опрос: 61 процент продавцов не знают причин снижения цен на маркетплейсах
Опрос: 61 процент продавцов не знают причин снижения цен на маркетплейсах - РИА Новости, 09.10.2025
Опрос: 61 процент продавцов не знают причин снижения цен на маркетплейсах
Больше половины (61%) российских продавцов, работающих на маркетплейсах, не знают на основе каких критериев агрегаторы предоставляют скидки на их товары,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:30:00+03:00
2025-10-09T13:30:00+03:00
2025-10-09T13:30:00+03:00
вциом
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991405058_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_7e06dc57a00850425a0ea8526734e322.jpg
https://ria.ru/20251006/moshenniki-2046556008.html
https://ria.ru/20250829/tovar-2038236114.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991405058_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_049c315252e4cbc1ac0913b39bc7b3dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, экономика
Опрос: 61 процент продавцов не знают причин снижения цен на маркетплейсах
ВЦИОМ: 61% продавцов в РФ не знают, почему маркетплейсы снижают цены на их товар
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Больше половины (61%) российских продавцов, работающих на маркетплейсах, не знают на основе каких критериев агрегаторы предоставляют скидки на их товары, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ
.
При этом 49% опрошенных считают, что скидки за счет маркетплейсов, на которые не было получено прямое согласие продавца, могут навредить бизнесу, 27% уверены в обратном, 24% затруднились ответить на вопрос.
В то же время большая часть (65%) продавцов признала, что сталкивалась с такой ситуацией, когда из-за предоставленной маркетплейсом скидки снижались продажи их товара через альтернативные каналы, где цена становилась выше, чем у агрегаторов. О том, что выручка на других платформах и площадках падала на 5-14% завили 34% респондентов, у каждого четвертого (40%) показатели сократились на 15-34%, а 12% заявили, что эта сумма уменьшилась на 35-50%.
По результатам опроса, большая часть (55%) продавцов согласилась, что за счет скидок маркетплейсов итоговая цена на их товары для потребителей может стать даже меньше их себестоимости. Каждый третий (31%) исключает такую возможность, 12% затруднились ответить.
Интернет-опрос проведен 14 июля - 21 августа среди одной тысячи россиян старше 18 лет, продающих товары на маркетплейсах, в том числе ИП, самозанятые и наемные сотрудники.