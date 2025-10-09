Рейтинг@Mail.ru
Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS - РИА Новости, 09.10.2025
14:25 09.10.2025
Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS
Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS - РИА Новости, 09.10.2025
Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) заявил о приостановке сотрудничества с российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) из-за... РИА Новости, 09.10.2025
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093146_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_add6a3da352e91b4270d8b1cdeba573b.jpg
Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS

Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS. Подробности

БЕЛГРАД, 9 окт - РИА Новости. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) заявил о приостановке сотрудничества с российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) из-за санкций США, сообщила пресс-служба компании.
NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились.
"JANAF располагает информацией, что компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения выполнения договора о транзите сырой нефти, из-за чего 8 октября 2025 года прекращается возможность дальнейшей реализации охваченной договором деятельности", - говорится в сообщении.
США требуют полного выхода России из NIS, заявил Вучич
10 января, 20:44
