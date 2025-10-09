Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS

БЕЛГРАД, 9 окт - РИА Новости. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) заявил о приостановке сотрудничества с российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) из-за санкций США, сообщила пресс-служба компании.

"JANAF располагает информацией, что компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения выполнения договора о транзите сырой нефти, из-за чего 8 октября 2025 года прекращается возможность дальнейшей реализации охваченной договором деятельности", - говорится в сообщении.