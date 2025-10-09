https://ria.ru/20251009/operator-2047280725.html
Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS
Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS - РИА Новости, 09.10.2025
Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) заявил о приостановке сотрудничества с российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) из-за... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:25:00+03:00
2025-10-09T14:25:00+03:00
2025-10-09T14:25:00+03:00
в мире
сша
нефтяная индустрия сербии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093146_0:27:3079:1759_1920x0_80_0_0_f011711af1be172fcd7b8616338ac6d9.jpg
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093146_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_add6a3da352e91b4270d8b1cdeba573b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нефтяная индустрия сербии
В мире, США, Нефтяная индустрия Сербии
Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS
Оператор нефтепровода Хорватии приостановил сотрудничество с NIS. Подробности
БЕЛГРАД, 9 окт - РИА Новости. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) заявил о приостановке сотрудничества с российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) из-за санкций США, сообщила пресс-служба компании.
NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США
, которые были введены 10 января и многократно переносились.
"JANAF располагает информацией, что компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения выполнения договора о транзите сырой нефти, из-за чего 8 октября 2025 года прекращается возможность дальнейшей реализации охваченной договором деятельности", - говорится в сообщении.