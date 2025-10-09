https://ria.ru/20251009/oon-2047392502.html
В ООН призвали не допустить попыток помешать плану Трампа по Газе
В ООН призвали не допустить попыток помешать плану Трампа по Газе
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер заявил о попытках помешать осуществлению плана... РИА Новости, 09.10.2025
ООН предупредил о попытках помешать осуществлению мирных усилий по Газе