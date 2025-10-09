Рейтинг@Mail.ru
В ООН призвали не допустить попыток помешать плану Трампа по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
22:00 09.10.2025
В ООН призвали не допустить попыток помешать плану Трампа по Газе
В ООН призвали не допустить попыток помешать плану Трампа по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
В ООН призвали не допустить попыток помешать плану Трампа по Газе
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер заявил о попытках помешать осуществлению плана... РИА Новости, 09.10.2025
В ООН призвали не допустить попыток помешать плану Трампа по Газе

ООН предупредил о попытках помешать осуществлению мирных усилий по Газе

ООН, 9 окт – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер заявил о попытках помешать осуществлению плана президента США Дональда Трампа по Газе.
"Будут те, кто попытается помешать реализации плана президента Трампа, и этого нельзя допустить", – сказал Флетчер в ходе онлайн-брифинга для журналистов.
При этом он не привел конкретных имен, отметив лишь "сторонников жесткой линии" по обе стороны конфликта.
"Я думаю, что по обе стороны есть сторонники жесткой линии, которые в прошлом пытались задержать или воспрепятстовать усилиям по освобождению заложников и доставке помощи", – добавил замгенска Всемирной Организации.
Трамп ранее объявил о достигнутой договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
