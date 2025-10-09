https://ria.ru/20251009/oon-2047170235.html
В ООН заявили о намерении сократить численность миротворческих миссий
ООН на фоне нехватки финансирования миротворческих миссий готовится сократить их численность на 25%, сообщил высокопоставленный чиновник Всемирной Организации. РИА Новости, 09.10.2025
ООН, 9 окт – РИА Новости. ООН на фоне нехватки финансирования миротворческих миссий готовится сократить их численность на 25%, сообщил высокопоставленный чиновник Всемирной Организации.
По его словам, сокращение ждет "около 25%" миротворческих войск, полиции и оборудования. Также это затронет и гражданский персонал. "По приблизительным оценкам", это около 13-14 тысяч участников соответствующих операций.
Вину на это чиновник возложил на неплательщиков среди членов ООН
.
"Сокращения являются прямым результатом неуплаты государствами-членами своих взносов", – сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп
в проекте бюджета на 2026 финансовый год 2 мая предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для Соединенных Штатов. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ
, ЮНЕСКО
и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.