Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили о намерении сократить численность миротворческих миссий - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/oon-2047170235.html
В ООН заявили о намерении сократить численность миротворческих миссий
В ООН заявили о намерении сократить численность миротворческих миссий - РИА Новости, 09.10.2025
В ООН заявили о намерении сократить численность миротворческих миссий
ООН на фоне нехватки финансирования миротворческих миссий готовится сократить их численность на 25%, сообщил высокопоставленный чиновник Всемирной Организации. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T00:20:00+03:00
2025-10-09T00:20:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
воз
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151963/04/1519630445_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b93bbb22483707925585db7e0d7df10.jpg
https://ria.ru/20251008/oon-2047168467.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151963/04/1519630445_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc38870c0161a46ecb27289b6a988c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, оон, воз, юнеско
В мире, США, Дональд Трамп, ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО
В ООН заявили о намерении сократить численность миротворческих миссий

ООН готовится к реформе. Что задумали в организации

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 9 окт – РИА Новости. ООН на фоне нехватки финансирования миротворческих миссий готовится сократить их численность на 25%, сообщил высокопоставленный чиновник Всемирной Организации.
По его словам, сокращение ждет "около 25%" миротворческих войск, полиции и оборудования. Также это затронет и гражданский персонал. "По приблизительным оценкам", это около 13-14 тысяч участников соответствующих операций.
Вину на это чиновник возложил на неплательщиков среди членов ООН.
"Сокращения являются прямым результатом неуплаты государствами-членами своих взносов", – сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год 2 мая предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для Соединенных Штатов. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Эксперт оценил резолюцию ООН по наемничеству в Судане и на Украине
Вчера, 23:49
 
В миреСШАДональд ТрампООНВОЗЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала