Высокотехнологичная медпомощь по ОМС увеличилась более чем вдвое в России - РИА Новости, 09.10.2025
13:22 09.10.2025
Высокотехнологичная медпомощь по ОМС увеличилась более чем вдвое в России
Высокотехнологичная медпомощь по ОМС увеличилась более чем вдвое в России
В федеральную сеть медицинских организаций по системе ОМС входит уже 326 больниц и клиник, работающих в 75 регионах страны, при этом за последние годы в них... РИА Новости, 09.10.2025
Новости
Перейти в медиабанк
Медицинские работники в больнице . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В федеральную сеть медицинских организаций по системе ОМС входит уже 326 больниц и клиник, работающих в 75 регионах страны, при этом за последние годы в них число оказания высокотехнологичной медпомощи (ВМП) увеличилось более чем вдвое, сообщает kp.ru.
"Федеральная сеть медицинских организаций в системе ОМС — это уже 326 больниц и клиник, работающих в 75 регионах страны. В них растет и общий объем помощи, и доля сложных случаев: если в 2021 году было своевременная квалифицированная медпомощь была оказана в 1,8 миллиона случаев, то в 2024-м — эта цифра составила уже 2,3 миллиона, при этом высокотехнологичная помощь с уникальными методами лечения увеличилась более чем вдвое за последние годы. География тоже расширяется: федеральные центры заработали в новых регионах, включая Донецкую Народную Республику и Запорожскую область", - пишет издание.
Рост объемов неизбежно тянет за собой рост финансирования. Базовая программа ОМС для федеральных клиник увеличилась с 135,5 миллиарда рублей в 2021 году до 221,5 миллиарда рублей в 2024 году. А в августе текущего года дополнительно выделено еще 60 миллиардов рублей — под самые востребованные профили: травматология и ортопедия, офтальмология, сердечно‑сосудистая хирургия и нейрохирургия. Эти средства позволят оказать дополнительно 195 тысяч случаев помощи по приоритетным направлениям.
Флагманами оказания помощи по ОМС являются национальные медицинские исследовательские центры (НМИЦ), на чью долю приходится 91% стоимости сложной и высокозатратной помощи в рамках базовой программы ОМС.
В издании отмечают, что в НМИЦ число случаев помощи выросло в 2,4 раза — с 625 тысяч в 2021 году до 1,5 миллиона в прошлом году. За первые восемь месяцев текущего такие центры выполнили 434 случая высокотехнологичной медпомощи с использованием уникальных методов лечения— 40% от общего объема таких методов по стране.
В последнее время наблюдается тенденция — "приближать" высокие технологии к людям. Уже сегодня 25 федеральных центров оказывают ВМП третьего уровня в 16 субъектах. На 2026 год 39 ФМО подали заявки на запуск уникальных методик в 21 регионе — это значит меньше поездок "в центр" и быстрее помощь "на местах".
При этом за 2021–2023 годы лидером профилей была онкология. Сейчас на первый план выходит сердечно‑сосудистая хирургия; растут объемы травматологии и ортопедии, а также реабилитации. Это отражает и демографию, и развитие технологий: более точная диагностика, современные протоколы и оборудование позволяют делать сложные операции быстрее и с лучшими результатами.
Российская система ОМС сегодня проходит важный этап: масштабирование высоких технологий в регионы идет одновременно с усилением флагманов — НМИЦ.
"Растут объемы, финансирование и качество контроля. В результате все больше жителей получают сложную и дорогостоящую помощь в своих регионах — и это делает систему здравоохранения более устойчивой и справедливой для миллионов пациентов", - считает председатель ФОМС Илья Баланин.
Донецкая Народная РеспубликаИлья Баланин
 
 
Заголовок открываемого материала