Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 09.10.2025 (обновлено: 17:46 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/ogranichenija-2047221923.html
В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах
В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах - РИА Новости, 09.10.2025
В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах
В Вологодской области планируется ограничить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:42:00+03:00
2025-10-09T17:46:00+03:00
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
красное & белое
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154860/58/1548605818_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_a3dde79029c88b1e4cb60625aa511c55.jpg
https://ria.ru/20250418/rezultaty-2012103631.html
https://ria.ru/20250518/alkomarket-2017634017.html
https://ria.ru/20251008/alkogol-2047162367.html
вологодская область
вологда
череповец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154860/58/1548605818_40:0:1461:1066_1920x0_80_0_0_db56bccc9dcfa218bed57ac65b805e0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, красное & белое, общество
Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов, Красное & Белое, Общество
В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах

Новые ограничения. В Вологодской области продолжают борьбу с алкомаркетами

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛистовка с надписью "Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака" на полке с алкогольными напитками в магазине
Листовка с надписью Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака на полке с алкогольными напитками в магазине - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Листовка с надписью "Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака" на полке с алкогольными напитками в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. В Вологодской области планируется ограничить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 квадратных метров, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах. Законопроект разработан и проходит согласование", — написал он в Telegram-канале.
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Вологодской области рассказали о последствиях введения "сухого закона"
18 апреля, 16:02
По словам Филимонова, такую меру введут с 1 марта 2026 года.
Тем предпринимателям, кто сочтет дальнейшее развитие бизнеса в таких условиях экономически нецелесообразным, власти предлагают сменить профиль — открывать продовольственные магазины шаговой доступности, добавил губернатор. Для этого власти оказывают меры поддержки и выдают льготные займы, отметил он.
Филимонов напомнил, что в Вологодской области установлены правила для торговли алкоголем: продавать его можно только в определенные часы, площадь торгового зала в заведениях общепита должна составлять не менее 80 квадратных метров и 40 посадочных мест.
Глава региона рассказал также, что в Вологде и Череповце демонтируют вывески. Он уточнил, что из 610 таких точек закрылись или перепрофилировались уже 338. Кроме того, c фасадов многоквартирных домов, где расположены алкомаркеты, убирают незаконные конструкции.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Вологодской области после введения ограничений закрылись 232 алкомаркета
18 мая, 00:12
Речь, в частности, идет о вывесках сетей "Красное&Белое" и "Бристоль". По словам Филимонова, первая из них не торгует алкоголем, поскольку еще летом действие ее лицензии прекратили. А компания "Северный градус" провела ребрендинг и самостоятельно сменила вывески. Теперь она называется "Каждая покупка в радость", а спиртное в общем объеме товаров в ее магазинах не превышает 20 процентов.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 8:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
Магазин сети Красное и Белое - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Подмосковье более тысячи магазинов прекратили торговать алкоголем
8 октября, 22:30
 
Вологодская областьВологдаЧереповецГеоргий ФилимоновКрасное & БелоеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала