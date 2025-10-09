https://ria.ru/20251009/ogranichenija-2047221923.html
В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах
В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах
В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах
В Вологодской области планируется ограничить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
2025-10-09
2025-10-09T10:42:00+03:00
2025-10-09T17:46:00+03:00
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
красное & белое
общество
вологодская область
вологда
череповец
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. В Вологодской области планируется ограничить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 квадратных метров, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах. Законопроект разработан и проходит согласование", — написал он в Telegram-канале
.
По словам Филимонова, такую меру введут с 1 марта 2026 года.
Тем предпринимателям, кто сочтет дальнейшее развитие бизнеса в таких условиях экономически нецелесообразным, власти предлагают сменить профиль — открывать продовольственные магазины шаговой доступности, добавил губернатор. Для этого власти оказывают меры поддержки и выдают льготные займы, отметил он.
Филимонов
напомнил, что в Вологодской области установлены правила для торговли алкоголем: продавать его можно только в определенные часы, площадь торгового зала в заведениях общепита должна составлять не менее 80 квадратных метров и 40 посадочных мест.
Глава региона рассказал также, что в Вологде
и Череповце
демонтируют вывески. Он уточнил, что из 610 таких точек закрылись или перепрофилировались уже 338. Кроме того, c фасадов многоквартирных домов, где расположены алкомаркеты, убирают незаконные конструкции.
Речь, в частности, идет о вывесках сетей "Красное&Белое
" и "Бристоль". По словам Филимонова, первая из них не торгует алкоголем, поскольку еще летом действие ее лицензии прекратили. А компания "Северный градус" провела ребрендинг и самостоятельно сменила вывески. Теперь она называется "Каждая покупка в радость", а спиртное в общем объеме товаров в ее магазинах не превышает 20 процентов.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 8:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.