В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах

Тем предпринимателям, кто сочтет дальнейшее развитие бизнеса в таких условиях экономически нецелесообразным, власти предлагают сменить профиль — открывать продовольственные магазины шаговой доступности, добавил губернатор. Для этого власти оказывают меры поддержки и выдают льготные займы, отметил он.

С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 8:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.