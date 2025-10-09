Рейтинг@Mail.ru
02:07 09.10.2025
Посредники подтвердили достижение соглашения по прекращению огня в Газе
Посредники подтвердили достижение соглашения по прекращению огня в Газе
Посредники заявили о достигнутом соглашении по всем условиям первой фазы прекращения огня в Газе между ХАМАС и Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на РИА Новости, 09.10.2025
2025
Посредники подтвердили достижение соглашения по прекращению огня в Газе

Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Посредники заявили о достигнутом соглашении по всем условиям первой фазы прекращения огня в Газе между ХАМАС и Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД Катара.
"Посредники заявляют о достигнутом соглашении по всем условиям первой фазы прекращения огня в Газе", - передает агентство.
 
