Посредники подтвердили достижение соглашения по прекращению огня в Газе
Посредники подтвердили достижение соглашения по прекращению огня в Газе
Посредники заявили о достигнутом соглашении по всем условиям первой фазы прекращения огня в Газе между ХАМАС и Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на РИА Новости, 09.10.2025
