МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне боевых действий полным ходом идет осенняя кампания. Российская армия старается закрепить успех, достигнутый летом, и продолжает наступление даже в условиях распутицы и дождей. ВСУ практически везде сидят в глухой обороне. О том, как разворачиваются события, — в материале РИА Новости.

Ликвидировали котел

Наиболее горячее направление — по-прежнему Донецкое. Группировки "Юг" и "Центр" вбили клин между оборонительными линиями ВСУ под Покровском (Красноармейском) и Константиновкой. Российское командование давно отказалось от лобовых штурмов и делает ставку на изоляцию населенных пунктов: отрезать от снабжения и связи, чтобы взять измором или принудить гарнизон к паническому бегству.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Мужчина на улице Покровска (Красноармейска) © AP Photo / Evgeniy Maloletka Мужчина на улице Покровска (Красноармейска)

В последние дни наибольшие успехи — под Константиновкой. Подразделения группировки "Юг" ликвидировали котел южнее Клебан-Быкского водохранилища. Его крышка захлопнулась в конце августа, когда освободили сам Клебан-Бык. В окружение попали два мотопехотных батальона. Полностью отрезанные от снабжения, они оказались прижатыми к водохранилищу. Их уничтожение было лишь вопросом времени.

Теперь российские войска получили возможность сосредоточиться на Константиновке. Город уже простреливается насквозь из села Клебан-Бык, находящегося на возвышенности.

Под прикрытием артиллерии и дронов штурмовым подразделениям предстоит обойти водохранилище и приблизиться к Константиновке с юга. Одновременно на город давят с запада — со стороны Степановки, а также с востока — от Часова Яра. Осталось перерезать трассу Н-20 на Дружковку. Когда это произойдет, образуется новый котел.

Практически в окружении Покровск (Красноармейск, довоенное население — 80 тысяч) и соседний Мирноград (55 тысяч). Эту агломерацию охватили с юга, востока и севера. Логистику гарнизона поддерживает лишь шоссе Е-50 на Павлоград. Севернее Покровска части и соединения группировки "Север" продолжают наступать на Доброполье. Восточнее не прекращаются ожесточенные бои за треугольник Попов Яр — Полтавка — Русин Яр.

На Красный Лиман

Есть прогресс и на севере ДНР. В конце сентября подразделения группировки "Запад" заняли Кировск в Бахмутском районе. Отсюда до Красного Лимана (довоенное население — 20 тысяч) — всего восемь километров по прямой, без каких бы то ни было населенных пунктов. К городу пробиваются и с севера — от Дерилово и Шандриголово. Освобождение Красного Лимана необходимо для наступления на Славянск с северо-востока.

Северское направление долго было статичным. Теперь же Минобороны отчиталось о полной зачистке Серебрянского лесничества и Кузьминовки на трассе Т-0513 в шести километрах от города. После его освобождения российский контроль над границей между ДНР и ЛНР восстановится.

На западе ДНР продолжается расширение плацдарма в Днепропетровской области — группировка "Восток" контролирует там уже 16 населенных пунктов. В перспективе отсюда можно двинуться на Гуляйполе в обход основных линий обороны ВСУ. Контроль над этим городом позволит выйти в тыл противнику, обороняющему Орехов.

Буферная зона

Интенсивность боев в Сумской области несколько снизилась. Группировка "Север" занимает позиции по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. ВСУ пытаются контратаковать, нанося удары по западному флангу российских войск. Но отбить Кондратовку и Андреевку так и не смогли. Бои приобрели позиционный характер.

Тем не менее Юнаковку освободили. Это село в 20 километрах от Сум было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. К тому же находится на господствующей высоте, откуда областной центр простреливается ствольной артиллерией. Если командование примет решение о наступлении, Юнаковка послужит главным плацдармом.

Впрочем, не исключено, что продвижение вглубь Сумской области не планируется. Вероятно, смысл в том, чтобы удерживать занятые позиции и тем самым не допустить повторного вторжения в Курскую область. О создании буферной зоны неоднократно говорил Владимир Путин.

Битва за Купянск

В Харьковской области не прекращаются ожесточенные бои за Купянск. Части и соединения "Запада" заблокировали крупную группировку противника с севера и запада. С востока вэсэушники прижаты к реке Оскол. У них остались только две дороги в тыл: юго-западная Р-07 на Харьков и южная Р-79 — на Осиновку и Пристен.

© AP Photo / Kostiantyn Liberov Украинские военные в Харьковской области © AP Photo / Kostiantyn Liberov Украинские военные в Харьковской области

Как ранее сообщало Минобороны, более половины зданий Купянска перешло под контроль российских войск. Продвигаться вперед непросто. В Купянске воюет опытный и идеологически мотивированный противник — националисты из отряда "Фрайкор", боевики так называемого Русского добровольческого корпуса и спецназ ГУР. Однако их силы тают. Из семи сотен около половины уже уничтожены.

Добиться успеха подразделениям "Запада" помогла смелая тактика. Штурмовики проникли в город по трубе магистрального газопровода. Это уже третий вариант операции "Поток". Первыми так поступили военнослужащие "Центра" под Авдеевкой, вторыми — "Севера" под Суджей. И на этот раз противника тоже застали врасплох.

По сути, российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну. Возможности этой тактики на Украине очень широки, поскольку вся территория опутана сетью газовых магистралей.