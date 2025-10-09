Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелись объекты ТЭК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:36 09.10.2025 (обновлено: 02:43 09.10.2025)
В Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелись объекты ТЭК
Объекты топливно-энергетического комплекса загорелись в Волгоградской области из-за атаки БПЛА, в Котовском районе частично повреждено здание котельной, сообщил РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
котовский район
андрей бочаров
волгоградская область
котовский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Котовский район, Андрей Бочаров
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Объекты топливно-энергетического комплекса загорелись в Волгоградской области из-за атаки БПЛА, в Котовском районе частично повреждено здание котельной, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации.
Глава региона отметил, что ПВО отражает массированную атаку беспилотников
«
Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса", — сообщил Бочаров.
Пожарные службы ликвидируют очаги возгораний.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.
