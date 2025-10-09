https://ria.ru/20251009/oblomki-2047177532.html
В Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелись объекты ТЭК
В Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелись объекты ТЭК - РИА Новости, 09.10.2025
В Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелись объекты ТЭК
Объекты топливно-энергетического комплекса загорелись в Волгоградской области из-за атаки БПЛА, в Котовском районе частично повреждено здание котельной, сообщил РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T02:36:00+03:00
2025-10-09T02:36:00+03:00
2025-10-09T02:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
котовский район
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947753089_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_85bca2fc9c55758a8b5836c45101aeff.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
котовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947753089_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_afeb3751e8ce3d8450297b3fc05bdac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, котовский район, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Котовский район, Андрей Бочаров
В Волгоградской области после падения обломков БПЛА загорелись объекты ТЭК
В Волгоградской области в ходе массированной атаки БПЛА загорелись объекты ТЭК