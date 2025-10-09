Beeline Cloud представил решение для эксплуатации "1С" в защищенном облаке

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Провайдер Beeline Cloud вывел на рынок расширенное комплексное решение "1С Cloud Pro", оно предназначено для миграции и последующей эксплуатации приложений на платформе "1С: Предприятие" в высокопроизводительной и защищенной облачной инфраструктуре, сообщает пресс-служба компании.

Сервис предоставляет предприятиям готовую технологическую платформу для размещения систем "1С" с гарантированным уровнем доступности, производительности и безопасности, а также включает полный цикл профессионального сопровождения.

Среди основных компонентов "1С Cloud Pro":

Миграция в облако: организация переноса существующих систем "1С" в облачную инфраструктуру Beeline Cloud с минимальным временем простоя;

Оптимизированная инфраструктура: предоставление на выбор типовых конфигураций на базе операционных систем Windows Server с системой управления базами данных (СУБД) MS SQL или Linux с СУБД PostgreSQL;

Экспертная поддержка: полный цикл операционного сопровождения, включая мониторинг, администрирование и обеспечение работоспособности серверных кластеров "1С", систем управления базами данных и веб-публикаций;

Гарантии доступности: соглашение об уровне сервиса (SLA) обеспечивает базовую доступность на уровне 99,95% с возможностью повышения до 99,99%.

Соответствие стандартам: инфраструктура решения обладает необходимыми сертификатами, включая соответствие требованиям 152-ФЗ (УЗ-1), ГОСТ Р 57580.1-2017 и другим отраслевым стандартам.

"Предлагаемое решение основано на нашем многолетнем опыте поддержки сложных корпоративных проектов. "1С Cloud Pro" позволяет не только безопасно перенести ключевые учетные системы в облако, но и гарантировать их стабильную и эффективную работу на всем жизненном цикле", – сообщает директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности Билайна Сергей Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.

Процесс внедрения решения включает этапы диагностики, проектирования архитектуры, миграции данных и вывода системы в промышленную эксплуатацию с дальнейшим операционным сопровождением. Beeline Cloud обеспечивает круглосуточный мониторинг работоспособности решения и предоставляет клиентам регулярную отчетность.