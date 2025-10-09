Рейтинг@Mail.ru
Beeline Cloud представил решение для эксплуатации "1С" в защищенном облаке - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/oblako-2047107090.html
Beeline Cloud представил решение для эксплуатации "1С" в защищенном облаке
Beeline Cloud представил решение для эксплуатации "1С" в защищенном облаке - РИА Новости, 09.10.2025
Beeline Cloud представил решение для эксплуатации "1С" в защищенном облаке
Провайдер Beeline Cloud вывел на рынок расширенное комплексное решение "1С Cloud Pro", оно предназначено для миграции и последующей эксплуатации приложений на... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:00:00+03:00
2025-10-09T10:00:00+03:00
билайн
вымпелком
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/89/1555988946_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_a6d0aa5c1af70c6c7f01779d5877f46c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/89/1555988946_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_73ffdd62eeff232c0346b9e556f8bb28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, технологии, 1с
Билайн, ВымпелКом, Технологии, 1С

Beeline Cloud представил решение для эксплуатации "1С" в защищенном облаке

© Depositphotos.com / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Провайдер Beeline Cloud вывел на рынок расширенное комплексное решение "1С Cloud Pro", оно предназначено для миграции и последующей эксплуатации приложений на платформе "1С: Предприятие" в высокопроизводительной и защищенной облачной инфраструктуре, сообщает пресс-служба компании.
Сервис предоставляет предприятиям готовую технологическую платформу для размещения систем "1С" с гарантированным уровнем доступности, производительности и безопасности, а также включает полный цикл профессионального сопровождения.
Среди основных компонентов "1С Cloud Pro":
  • Миграция в облако: организация переноса существующих систем "1С" в облачную инфраструктуру Beeline Cloud с минимальным временем простоя;
  • Оптимизированная инфраструктура: предоставление на выбор типовых конфигураций на базе операционных систем Windows Server с системой управления базами данных (СУБД) MS SQL или Linux с СУБД PostgreSQL;
  • Экспертная поддержка: полный цикл операционного сопровождения, включая мониторинг, администрирование и обеспечение работоспособности серверных кластеров "1С", систем управления базами данных и веб-публикаций;
  • Гарантии доступности: соглашение об уровне сервиса (SLA) обеспечивает базовую доступность на уровне 99,95% с возможностью повышения до 99,99%.
  • Соответствие стандартам: инфраструктура решения обладает необходимыми сертификатами, включая соответствие требованиям 152-ФЗ (УЗ-1), ГОСТ Р 57580.1-2017 и другим отраслевым стандартам.
"Предлагаемое решение основано на нашем многолетнем опыте поддержки сложных корпоративных проектов. "1С Cloud Pro" позволяет не только безопасно перенести ключевые учетные системы в облако, но и гарантировать их стабильную и эффективную работу на всем жизненном цикле", – сообщает директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности Билайна Сергей Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
Процесс внедрения решения включает этапы диагностики, проектирования архитектуры, миграции данных и вывода системы в промышленную эксплуатацию с дальнейшим операционным сопровождением. Beeline Cloud обеспечивает круглосуточный мониторинг работоспособности решения и предоставляет клиентам регулярную отчетность.
Упомянутое в материале ПО: 18+
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSy5sVCmu
 
БилайнВымпелКомТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала