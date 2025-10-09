В Новосибирске начали доследственную проверку после наезда на людей

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Доследственная проверка проводится после наезда машины на людей у остановки в Новосибирске, где, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщили в СУСК России по Новосибирской области.
Ранее в региональном главке МВД сообщали, что водитель автомобиля Volkswagen Polo с признаками алкогольного опьянения сбил группу людей у автобусной остановки в Новосибирске. Позднее РИА Новости сообщили в областном минздраве со ссылкой на министра Ростислава Заблоцкого, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо - в тяжелом. По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек.
"По факту дорожно-транспортного происшествия следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка", - говорится в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
