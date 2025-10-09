Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске начали доследственную проверку после наезда на людей - РИА Новости, 09.10.2025
20:15 09.10.2025
В Новосибирске начали доследственную проверку после наезда на людей
В Новосибирске начали доследственную проверку после наезда на людей
Доследственная проверка проводится после наезда машины на людей у остановки в Новосибирске, где, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщили в РИА Новости, 09.10.2025
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
volkswagen group
volkswagen touareg
РИА Новости
Новости
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
СК проводит проверку после наезда машины на людей у остановки в Новосибирске

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Доследственная проверка проводится после наезда машины на людей у остановки в Новосибирске, где, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщили в СУСК России по Новосибирской области.
Ранее в региональном главке МВД сообщали, что водитель автомобиля Volkswagen Polo с признаками алкогольного опьянения сбил группу людей у автобусной остановки в Новосибирске. Позднее РИА Новости сообщили в областном минздраве со ссылкой на министра Ростислава Заблоцкого, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо - в тяжелом. По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек.
"По факту дорожно-транспортного происшествия следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка", - говорится в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская областьVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
