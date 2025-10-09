В Новосибирске водитель въехал в людей у автобусной остановки

НОВОСИБИРСК, 9 окт — РИА Новости. Водитель автомобиля Volkswagen Polo с признаками алкогольного опьянения сбил группу людей у автобусной остановки в Новосибирске, сообщило ГУ МВД по региону.

« "Около 21:45 (17:45 мск) водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки "Октябрьский универмаг". По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения", — отметили там.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, четверо — в тяжелом, еще один — в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в областном Минздраве. Им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.