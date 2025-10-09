https://ria.ru/20251009/novosibirsk-2047373154.html
В Новосибирске водитель въехал в людей у автобусной остановки
В Новосибирске водитель въехал в людей у автобусной остановки - РИА Новости, 09.10.2025
В Новосибирске водитель въехал в людей у автобусной остановки
Водитель автомобиля Volkswagen Polo с признаками алкогольного опьянения сбил группу людей у автобусной остановки в Новосибирске, сообщило ГУ МВД по региону. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:49:00+03:00
2025-10-09T19:49:00+03:00
2025-10-09T23:00:00+03:00
новосибирск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047376864_136:0:1156:574_1920x0_80_0_0_8e7433f4e4deb60124168ee90acae120.jpg
https://ria.ru/20251008/dtp-2047062161.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047376864_263:0:1028:574_1920x0_80_0_0_dfc9eeb72180e647674cea2368ac8f10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, происшествия
Новосибирск, Происшествия
В Новосибирске водитель въехал в людей у автобусной остановки
Водитель въехал в людей у остановки в Новосибирске, шесть человек пострадали
НОВОСИБИРСК, 9 окт — РИА Новости. Водитель автомобиля Volkswagen Polo с признаками алкогольного опьянения сбил группу людей у автобусной остановки в Новосибирске, сообщило ГУ МВД по региону.
«
"Около 21:45 (17:45 мск) водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки "Октябрьский универмаг". По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения", — отметили там.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются.
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, четверо — в тяжелом, еще один — в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в областном Минздраве. Им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Как уточнили в МВД, водителю, сбившему людей, 19 лет, он не справился с управлением. По информации прокуратуры, у мужчины не было водительских прав. Он арендовал автомобиль с помощью чужого аккаунта в каршеринге.