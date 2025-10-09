https://ria.ru/20251009/nikolaev-2047356120.html
Продолжение газификации Якутии улучшит жизнь десятков тысяч людей
Продолжение газификации Якутии улучшит жизнь десятков тысяч людей - РИА Новости, 09.10.2025
Продолжение газификации Якутии улучшит жизнь десятков тысяч людей
Соглашение о газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2026-2030 годы, которое подписали в четверг власти региона и ПАО "Газпром", позволит... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:13:00+03:00
2025-10-09T18:13:00+03:00
2025-10-09T18:13:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
алексей миллер
газпром
сила сибири — 2
Продолжение газификации Якутии улучшит жизнь десятков тысяч людей
Николаев: газификация Якутии улучшит качество жизни десятков тысяч людей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Соглашение о газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2026-2030 годы, которое подписали в четверг власти региона и ПАО "Газпром", позволит улучшить качество жизни десятков тысяч жителей Якутии, считает глава республики Айсен Николаев.
Николаев и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в рамках Петербургского международного газового форума подписали стратегическую программу развития газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия) на 2026–2030 годы, а также план-график ее реализации.
"Сегодня подписано важнейшее для Якутии соглашение о дальнейшей газификации населенных пунктов республики в рамках президентской программы газификации. Двадцать семь населенных пунктов Якутии будут газифицированы до 2030 года, почти 550 километров газопроводов будет построено, общая сумма инвестиций "Газпрома" – 9,8 миллиарда рублей. Конечно же, это повышение качества жизни для десятков тысяч людей, которые живут вдоль газопровода "Сила Сибири" в первую очередь", – сказал Николаев журналистам.
Глава Якутии уточнил, что программа газификации до 2030 года затронет четыре района Якутии - Олёкминский, Ленский, Алданский и Нерюнгринский.
Николаев добавил также, что благодаря действующей программе газификации региона к газу подключены почти 10 тысяч домовладений Якутии.
"Десятитысячный дом у нас будет подключен в понедельник (13 октября – ред.)", – отметил он.