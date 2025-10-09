https://ria.ru/20251009/netanyakhu-2047398202.html
Нетаньяху проводит встречу с Уиткоффом в Иерусалиме
Нетаньяху проводит встречу с Уиткоффом в Иерусалиме - РИА Новости, 09.10.2025
Нетаньяху проводит встречу с Уиткоффом в Иерусалиме
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты встречается в Иерусалиме со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, приходящимся... РИА Новости, 09.10.2025
Нетаньяху проводит встречу с Уиткоффом в Иерусалиме
Нетаньяху проводит встречу с Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером в Иерусалиме