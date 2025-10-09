Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху проводит встречу с Уиткоффом в Иерусалиме - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 09.10.2025 (обновлено: 22:45 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/netanyakhu-2047398202.html
Нетаньяху проводит встречу с Уиткоффом в Иерусалиме
Нетаньяху проводит встречу с Уиткоффом в Иерусалиме - РИА Новости, 09.10.2025
Нетаньяху проводит встречу с Уиткоффом в Иерусалиме
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты встречается в Иерусалиме со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, приходящимся... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:39:00+03:00
2025-10-09T22:45:00+03:00
в мире
иерусалим
биньямин нетаньяху
сша
израиль
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047369725.html
иерусалим
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, биньямин нетаньяху, сша, израиль, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, США, Израиль, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Нетаньяху проводит встречу с Уиткоффом в Иерусалиме

Нетаньяху проводит встречу с Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером в Иерусалиме

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты встречается в Иерусалиме со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, приходящимся зятем американскому лидеру Дональду Трампу, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встречается со срецпосланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и зятем президента Трампа Джаредом Кушнером", - говорится в сообщении.
Встреча проходит параллельно с заседанием правительства. Израильские министры должны утвердить соглашение по урегулированию в секторе Газа, о котором ранее объявил Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп рассказал, что будет с сектором Газа после заключения мирной сделки
Вчера, 19:27
 
В миреИерусалимБиньямин НетаньяхуСШАИзраильСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала