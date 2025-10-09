Рейтинг@Mail.ru
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 09.10.2025 (обновлено: 22:12 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/neftjaniki-2047393416.html
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива - РИА Новости, 09.10.2025
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива
Представители нефтяных компаний доложили в кабмин РФ о выполнении рекомендаций по поставкам автомобильного топлива, они оптимизируют логистические цепочки и... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:03:00+03:00
2025-10-09T22:12:00+03:00
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_9a0c4976468ad895d3ca568ad4efc40e.jpg
https://ria.ru/20251009/novak-2047391611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e8acc4f9c2ee65f15b77060c24966a2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива

Нефтяники доложили правительству о выполнении рекомендаций по поставкам топлива

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Представители нефтяных компаний доложили в кабмин РФ о выполнении рекомендаций по поставкам автомобильного топлива, они оптимизируют логистические цепочки и выполняют обязательства, сообщили в правительстве.
"Представители нефтяных компаний доложили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистические цепочки, все обязательства выполняются", - сказано в сообщении по итогам серии совещаний вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Правительство работает над мерами оздоровления рынка топлива, заявил Новак
Вчера, 21:53
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала