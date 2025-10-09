Сибирские ученые нашли способ остановить быструю потерю мышц в старости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Метод ранней диагностики патологической возрастной потери мышечной массы (саркопении) до появления серьезных симптомов разработали ученые Метод ранней диагностики патологической возрастной потери мышечной массы (саркопении) до появления серьезных симптомов разработали ученые СибГМУ . Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Bioscience-Landmark.

C возрастом многие люди сталкиваются с нарастающей слабостью: им становится труднее подниматься по лестнице, носить сумки или даже вставать со стула. Причиной может быть саркопения — прогрессирующее уменьшение силы и массы мышц, которое серьезно снижает качество жизни и самостоятельность, рассказали исследователи Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

По их словам, саркопения признана одним из пяти основных факторов риска заболеваемости и смертности у лиц старше 65 лет.

Специалисты вуза разработали метод, который сможет помочь врачам обнаруживать эту проблему на самых начальных этапах. Подход ученых можно сравнить с добавлением нового показателя в стандартный биохимический анализ крови.

« "Сегодня врач подтверждает риск диабета по уровню глюкозы. Наша работа закладывает основу для того, чтобы так же просто выявлять и начинающуюся саркопению", — рассказал ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики СибГМУ Дмитрий Сваровский.

Основой метода стала жидкостная биопсия — анализ крови, сфокусированный на внеклеточных везикулах (микроскопических пузырьках, выделяемых клетками) и определенных видах макрофагов (клеток иммунной системы). Эти элементы, как установили ученые, являются носителями важной информации о состоянии мышечной ткани и процессах ее деградации.

Как считают в СибГМУ, это открывает возможности для своевременного вмешательства и персонализированного подхода к лечению.

"Многие из изученных показателей рассматривались и ранее, но ни одно исследование не подходило к этому с позиции сочетанного анализа и с помощью жидкостной биопсии", — отметил Сваровский.

В работе выявлены десятки числовых закономерностей, среди которых данные о том, что концентрация белка витронектина, нарушения в работе которого ассоциированы со старением тканей, повышается в 1,4 раза.

В ходе исследования ученые проанализировали более 40 параметров у нескольких групп пациентов. Уникальность работы заключается во включении в анализ группы с пресаркопенией — начальной стадией, которая до сих пор выявляется только по клиническим показателям. Это позволило определить маркеры, сигнализирующие о болезни на самых ранних этапах.

"Нам удалось получить свежий взгляд на патогенез заболевания. В перспективе эти показатели могут использоваться не только для диагностики, но и в качестве терапевтических мишеней как для классических, так и для совершенно новых лекарственных соединений в рамках технологий продления жизни", — отметили в вузе.

Исследование носило мультидисциплинарный характер, были задействованы возможности специалистов клинической медицины из области гериатрии и эндокринологии, а также специалистов в области фундаментальной медицины, биохимиков и молекулярных биологов.

В университете сообщили, что в исследовании принимал участие аспирант из Нигерии Икпонмвоса Джуде Огиеухи (один из ключевых соавторов статьи).

На данном этапе ученые планируют сосредоточиться на изучении роли выявленных показателей в патогенезе саркопении.