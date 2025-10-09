Рейтинг@Mail.ru
Сибирские ученые нашли способ остановить быструю потерю мышц в старости - РИА Новости, 09.10.2025
Наука
 
07:00 09.10.2025
Сибирские ученые нашли способ остановить быструю потерю мышц в старости
Сибирские ученые нашли способ остановить быструю потерю мышц в старости - РИА Новости, 09.10.2025
Сибирские ученые нашли способ остановить быструю потерю мышц в старости
Метод ранней диагностики патологической возрастной потери мышечной массы (саркопении) до появления серьезных симптомов разработали ученые СибГМУ. Результаты... РИА Новости, 09.10.2025
наука, университетская наука, нигерия, сибирский государственный медицинский университет, здоровье - общество, медицина, старость, сила, мышцы, российские инновации, качество жизни, россия, томск
Наука, Наука, Университетская наука, Нигерия, Сибирский государственный медицинский университет, Здоровье - Общество, Медицина, Старость, сила, мышцы, Российские инновации, Качество жизни, Россия, Томск

Сибирские ученые нашли способ остановить быструю потерю мышц в старости

© Getty Images / SneksyПожилой мужчина
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Getty Images / Sneksy
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Метод ранней диагностики патологической возрастной потери мышечной массы (саркопении) до появления серьезных симптомов разработали ученые СибГМУ. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Bioscience-Landmark.
C возрастом многие люди сталкиваются с нарастающей слабостью: им становится труднее подниматься по лестнице, носить сумки или даже вставать со стула. Причиной может быть саркопения — прогрессирующее уменьшение силы и массы мышц, которое серьезно снижает качество жизни и самостоятельность, рассказали исследователи Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).
Механизм омоложения - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
"Чаще болеем — быстрее стареем". Молодым ученым раскрыли правду о старости
31 октября 2024, 10:14
По их словам, саркопения признана одним из пяти основных факторов риска заболеваемости и смертности у лиц старше 65 лет.
Специалисты вуза разработали метод, который сможет помочь врачам обнаруживать эту проблему на самых начальных этапах. Подход ученых можно сравнить с добавлением нового показателя в стандартный биохимический анализ крови.
«
"Сегодня врач подтверждает риск диабета по уровню глюкозы. Наша работа закладывает основу для того, чтобы так же просто выявлять и начинающуюся саркопению", — рассказал ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики СибГМУ Дмитрий Сваровский.
Основой метода стала жидкостная биопсия — анализ крови, сфокусированный на внеклеточных везикулах (микроскопических пузырьках, выделяемых клетками) и определенных видах макрофагов (клеток иммунной системы). Эти элементы, как установили ученые, являются носителями важной информации о состоянии мышечной ткани и процессах ее деградации.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Сибири нашли способ ускорить создание лекарств в сотни раз
25 сентября, 07:00
Как считают в СибГМУ, это открывает возможности для своевременного вмешательства и персонализированного подхода к лечению.
"Многие из изученных показателей рассматривались и ранее, но ни одно исследование не подходило к этому с позиции сочетанного анализа и с помощью жидкостной биопсии", — отметил Сваровский.
В работе выявлены десятки числовых закономерностей, среди которых данные о том, что концентрация белка витронектина, нарушения в работе которого ассоциированы со старением тканей, повышается в 1,4 раза.
В ходе исследования ученые проанализировали более 40 параметров у нескольких групп пациентов. Уникальность работы заключается во включении в анализ группы с пресаркопенией — начальной стадией, которая до сих пор выявляется только по клиническим показателям. Это позволило определить маркеры, сигнализирующие о болезни на самых ранних этапах.
"Нам удалось получить свежий взгляд на патогенез заболевания. В перспективе эти показатели могут использоваться не только для диагностики, но и в качестве терапевтических мишеней как для классических, так и для совершенно новых лекарственных соединений в рамках технологий продления жизни", — отметили в вузе.
Мужчина держится за сердце - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Мне 40. Я старый". Ученые нашли гены возрастных изменений сердца и сосудов
24 сентября 2024, 09:00
Исследование носило мультидисциплинарный характер, были задействованы возможности специалистов клинической медицины из области гериатрии и эндокринологии, а также специалистов в области фундаментальной медицины, биохимиков и молекулярных биологов.
В университете сообщили, что в исследовании принимал участие аспирант из Нигерии Икпонмвоса Джуде Огиеухи (один из ключевых соавторов статьи).
На данном этапе ученые планируют сосредоточиться на изучении роли выявленных показателей в патогенезе саркопении.
Исследование выполнено на базе кафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной биохимии и биологии, открытой в рамках программы "Приоритет-2030".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНигерияСибирский государственный медицинский университетЗдоровье - ОбществоМедицинаСтаростьсиламышцыРоссийские инновацииКачество жизниРоссияТомск
 
 
