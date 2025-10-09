https://ria.ru/20251009/natsgvardiya-2047199294.html
В Сумскую область перебросили бригаду Нацгвардии из Львова
В Сумскую область перебросили бригаду Нацгвардии из Львова - РИА Новости, 09.10.2025
В Сумскую область перебросили бригаду Нацгвардии из Львова
Украинское командование перебросило в Сумскую область из Львова бригаду Нацгвардии, которая будет служить заградотрядом, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T06:40:00+03:00
2025-10-09T06:40:00+03:00
2025-10-09T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
львов
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_71477f55968da47c2ba09824766fef95.jpg
https://ria.ru/20251004/vsu-2046322576.html
https://ria.ru/20251008/gruppa-2046977223.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
львов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ffb68cd57f156d0089d4e3fbb195e002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, львов, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Львов, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинское командование перебросило в Сумскую область из Львова бригаду Нацгвардии, которая будет служить заградотрядом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Проблема дезертирства очень беспокоит командование оперативно-тактической группы "Сумы". Для ее решения в Сумскую область
направлена 2-я Галицкая отдельная бригада Национальной гвардии Украины из Львова", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники Нацгвардии будут на второй линии обороны препятствовать самовольному оставлению позиций боевиками ВСУ.
"В случаях дезертирства разрешено применять оружие", — подчеркнули в силовых структурах.
Ситуация в Сумской области
По данным Минобороны России, армия в этом году взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября бойцы взяли стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область
, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы
, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.