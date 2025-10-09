МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинское командование перебросило в Сумскую область из Львова бригаду Нацгвардии, которая будет служить заградотрядом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, сотрудники Нацгвардии будут на второй линии обороны препятствовать самовольному оставлению позиций боевиками ВСУ.

По данным Минобороны России, армия в этом году взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября бойцы взяли стратегически важный населенный пункт Юнаковку.