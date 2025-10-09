Рейтинг@Mail.ru
Около 500 нацгвардейцев прибыли в район Чикаго - РИА Новости, 09.10.2025
05:32 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/natsgvardejtsy-2047187605.html
Около 500 нацгвардейцев прибыли в район Чикаго
Около 500 служащих национальной гвардии США прибыли в район города Чикаго в штате Иллинойс для обеспечения правопорядка, сообщает Северное командования ВС США. РИА Новости, 09.10.2025
в мире, сша, иллинойс, чикаго, фбр
В мире, США, Иллинойс, Чикаго, ФБР
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВоенные Национальной гвардии в Вашингтоне
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Около 500 служащих национальной гвардии США прибыли в район города Чикаго в штате Иллинойс для обеспечения правопорядка, сообщает Северное командования ВС США.
"Приблизительно 200 военнослужащих из различных подразделений национальной гвардии Техаса и приблизительно 300 военнослужащих из различных подразделений национальной гвардии Иллинойса были задействованы в соответствии с разделом 10 (свода законов США - ред.) и прибыли в район большого Чикаго... Эти силы будут защищать сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США и других сотрудников правительства США", - сообщает командование на своем сайте.
Согласно документу, нацгвардейцы были мобилизованы на первоначальный период в 60 дней.
Ранее Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
