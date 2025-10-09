Рейтинг@Mail.ru
19:57 09.10.2025 (обновлено: 23:28 09.10.2025)
СМИ раскрыли, что произошло на Западе из-за страха перед Россией
СМИ раскрыли, что произошло на Западе из-за страха перед Россией
На Западе прошли очередные учения сил НАТО на фоне эскалации отношений с Россией, пишет журнал The National Interest. РИА Новости, 09.10.2025
в мире, россия, сша, европа, нато
В мире, Россия, США, Европа, НАТО
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На Западе прошли очередные учения сил НАТО на фоне эскалации отношений с Россией, пишет журнал The National Interest.
"Все лето армейские "зеленые береты" вместе с европейскими подразделениями готовились к конфликту с Россией. Во время двух отдельных учений — одни проходили в США, другие в Европе — бойцы армейского спецназа работали с польскими и британскими подразделениями специального назначения", — отмечает издание.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Реальная война". Журналист назвал главный страх Запада из-за России
4 октября, 04:29
Учения в Польше были сосредоточены на отработке методов воздушной мобильности, включая высадку и эвакуацию с использованием вертолетов CH-47, уточняет NI. Их целью стало повышение оперативной совместимости, улучшение боевых возможностей спецназа США и других сил НАТО.
Во время другого раунда учений, состоявшегося несколькими неделями ранее, польские и британские спецназовцы посетили штаб 10-й группы спецназа армии США в штате Колорадо и в течение трех недель работали совместно. Итогом обучения стала отработка этапа "прямого действия": различные группы штурмовали условный объект, захватывали или ликвидировали важную цель.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс называет эти действия "сдерживанием российской агрессии", однако в Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военных сил в Европе. В МИД России подчеркивали, что Москва остаётся открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, но Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СМИ узнали, что случилось в Британии из-за страха перед Россией
1 октября, 17:48
 
