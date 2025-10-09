СМИ раскрыли, что произошло на Западе из-за страха перед Россией

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На Западе прошли очередные учения сил НАТО на фоне эскалации отношений с Россией, пишет журнал The National Interest.
"Все лето армейские "зеленые береты" вместе с европейскими подразделениями готовились к конфликту с Россией. Во время двух отдельных учений — одни проходили в США, другие в Европе — бойцы армейского спецназа работали с польскими и британскими подразделениями специального назначения", — отмечает издание.
Во время другого раунда учений, состоявшегося несколькими неделями ранее, польские и британские спецназовцы посетили штаб 10-й группы спецназа армии США в штате Колорадо и в течение трех недель работали совместно. Итогом обучения стала отработка этапа "прямого действия": различные группы штурмовали условный объект, захватывали или ликвидировали важную цель.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс называет эти действия "сдерживанием российской агрессии", однако в Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военных сил в Европе. В МИД России подчеркивали, что Москва остаётся открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, но Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
