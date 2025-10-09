МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Политика НАТО в отношениях с Россией абсолютно нерациональна и может привести к глобальному конфликту, пишет The American Conservative.
TAC подчеркнуло, что на Западе распространяется "истерия", подпитываемая европейскими и американскими экспертами, несмотря на заявления Владимира Путина и других российских официальных лиц о том, что Москва не собирается нападать на Европу.
Издание заявило, что под давлением стран Балтии, в том числе де-факто министра иностранных дел Европейского союза Каи Каллас, "в которой русофобии больше, чем объединенных военных возможностей союзников", европейские официальные лица участвуют в безрассудных дискуссиях и предлагают опасные шаги.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.