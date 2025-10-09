Рейтинг@Mail.ru
16:13 09.10.2025 (обновлено: 16:14 09.10.2025)
"Это безумие". На Западе сделали заявление о войне НАТО с Россией
Политика НАТО в отношениях с Россией абсолютно нерациональна и может привести к глобальному конфликту, пишет The American Conservative. РИА Новости, 09.10.2025
в мире, россия, москва, европа, кайя каллас, владимир путин, нато
В мире, Россия, Москва, Европа, Кайя Каллас, Владимир Путин, НАТО
"Это безумие". На Западе сделали заявление о войне НАТО с Россией

TAC сделал заявление о войне НАТО с Россией. Подробности

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Политика НАТО в отношениях с Россией абсолютно нерациональна и может привести к глобальному конфликту, пишет The American Conservative.
"Эта стратегия, если ее вообще можно так назвать, — это безумие. Проблем добавляет то, что континент, который не удосужился подготовиться к вооруженному конфликту и до сих пор надеется на помощь Америки, сейчас пытается напугать Россию началом прямых боевых действий", — отметило издание.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"В незащищенных районах". FT раскрыла, что НАТО готовит у границы с Россией
Вчера, 09:52
TAC подчеркнуло, что на Западе распространяется "истерия", подпитываемая европейскими и американскими экспертами, несмотря на заявления Владимира Путина и других российских официальных лиц о том, что Москва не собирается нападать на Европу.
Издание заявило, что под давлением стран Балтии, в том числе де-факто министра иностранных дел Европейского союза Каи Каллас, "в которой русофобии больше, чем объединенных военных возможностей союзников", европейские официальные лица участвуют в безрассудных дискуссиях и предлагают опасные шаги.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ узнали, что НАТО хочет использовать для создания стены дронов
7 октября, 16:24
 
