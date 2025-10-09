"В незащищенных районах". FT раскрыла, что НАТО готовит у границы с Россией

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В НАТО рассматривают возможность проведения военных учений на границе с РФ, в особенности в "более отдаленных и незащищенных районах", в рамках мер по противодействию якобы нарушению воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолетами, пишет газета В НАТО рассматривают возможность проведения военных учений на границе с РФ, в особенности в "более отдаленных и незащищенных районах", в рамках мер по противодействию якобы нарушению воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолетами, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО, осведомленных о ходе обсуждений.

В РФ не раз отвергали такие обвинения и называли их бездоказательными, добавляя, что истерика вокруг неких БПЛА на территории ЕС раздувается для оправдания расходов на милитаризацию.

Как сообщает Financial Times, союзники по НАТО обсуждают более "решительные ответные меры", включая размещение боевых беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточные границы, чтобы те смогли открывать огонь по российским воздушным судам.

"Другой вариант - проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и неохраняемых участках границы", - сообщает издание. При этом о каких именно участках границы идет речь, не сообщается.

Двое чиновников НАТО заявили, что одним из неотложных вопросов является систематизация правил взаимодействия на восточном фланге. Некоторые страны требуют от пилотов истребителей визуального подтверждения наличия угрозы перед тем, как приступить к ответным мерам. В то же время другие страны разрешают им открывать огонь на основе данных радара или предполагаемой опасности, определяемой направлением или скоростью движения "вражеского" объекта.

Североатлантический совет НАТО ранее возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее заявил в разговоре с РИА Новости, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.