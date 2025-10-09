Рейтинг@Mail.ru
09:52 09.10.2025 (обновлено: 11:24 09.10.2025)
в мире, россия, москва, польша, нато, евросоюз
"В незащищенных районах". FT раскрыла, что НАТО готовит у границы с Россией

FT: НАТО хочет разрешить военным сбивать российские самолеты. Что они задумали

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В НАТО рассматривают возможность проведения военных учений на границе с РФ, в особенности в "более отдаленных и незащищенных районах", в рамках мер по противодействию якобы нарушению воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолетами, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО, осведомленных о ходе обсуждений.
В РФ не раз отвергали такие обвинения и называли их бездоказательными, добавляя, что истерика вокруг неких БПЛА на территории ЕС раздувается для оправдания расходов на милитаризацию.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
23 сентября, 15:07
Как сообщает Financial Times, союзники по НАТО обсуждают более "решительные ответные меры", включая размещение боевых беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточные границы, чтобы те смогли открывать огонь по российским воздушным судам.
"Другой вариант - проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и неохраняемых участках границы", - сообщает издание. При этом о каких именно участках границы идет речь, не сообщается.
Двое чиновников НАТО заявили, что одним из неотложных вопросов является систематизация правил взаимодействия на восточном фланге. Некоторые страны требуют от пилотов истребителей визуального подтверждения наличия угрозы перед тем, как приступить к ответным мерам. В то же время другие страны разрешают им открывать огонь на основе данных радара или предполагаемой опасности, определяемой направлением или скоростью движения "вражеского" объекта.
Североатлантический совет НАТО ранее возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее заявил в разговоре с РИА Новости, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В НАТО заявили об ужесточении правил реагирования на нарушения границы
29 сентября, 10:46
 
