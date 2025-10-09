Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, что снижает риск когнитивных нарушений
03:05 09.10.2025
Исследование показало, что снижает риск когнитивных нарушений
Исследование показало, что снижает риск когнитивных нарушений

Исседование: наличие цели в жизни человека снижает риск когнитивных нарушений

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Наличие цели в жизни человека снижает риск развития у него когнитивных нарушений примерно на 28%, говорится в исследовании "Цель в жизни снижает риск когнитивных нарушений в популяционной когорте США", с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование было проведено группой ученых из Калифорнийского университета и опубликовано в American Journal of Geriatric Psychiatry.
"Наличие у человека сильного чувства цели в жизни связано со снижением риска на 28% и более поздним началом развития когнитивных нарушений среди исследованных этнических или расовых групп, даже среди тех, кто имеет генетический риск деменции. Исследование показывает, что формирование ощущения смысла в жизни может снизить риски развития когнитивных нарушений и деменции", - говорится в научной статье.
Отмечается, что в исследование были включены данные людей в возрасте от 45 лет с нормальными изначальными когнитивными показателями и впоследствии прошедших не менее двух оценок когнитивных способностей. Из 13 765 участников у 1820 - 13% - были выявлены когнитивные нарушения в течение последующего наблюдения. Соответствующие ощущения участников оценивалось с помощью анкеты.
"У участников с более сильным ощущением цели в жизни риск развития когнитивных нарушений был значительно ниже, чем у участников с более слабым... Кроме того, у участников с более сильным таким чувством когнитивные нарушения начинались в более позднем возрасте по сравнению с участниками с более слабым", - подчеркивается в исследовании.
Дети на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Психолог рассказала, как распознать перегрузку у школьника
18 сентября, 03:20
 
