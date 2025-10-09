Исследование показало, что снижает риск когнитивных нарушений

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Наличие цели в жизни человека снижает риск развития у него когнитивных нарушений примерно на 28%, говорится в исследовании "Цель в жизни снижает риск когнитивных нарушений в популяционной когорте США", с которым ознакомилось РИА Новости.

Исследование было проведено группой ученых из Калифорнийского университета и опубликовано в American Journal of Geriatric Psychiatry.

"Наличие у человека сильного чувства цели в жизни связано со снижением риска на 28% и более поздним началом развития когнитивных нарушений среди исследованных этнических или расовых групп, даже среди тех, кто имеет генетический риск деменции. Исследование показывает, что формирование ощущения смысла в жизни может снизить риски развития когнитивных нарушений и деменции", - говорится в научной статье.

Отмечается, что в исследование были включены данные людей в возрасте от 45 лет с нормальными изначальными когнитивными показателями и впоследствии прошедших не менее двух оценок когнитивных способностей. Из 13 765 участников у 1820 - 13% - были выявлены когнитивные нарушения в течение последующего наблюдения. Соответствующие ощущения участников оценивалось с помощью анкеты.