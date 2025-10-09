Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили о гибели наемника, служившего командиром отделения ВСУ - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 09.10.2025
В США сообщили о гибели наемника, служившего командиром отделения ВСУ
В США сообщили о гибели наемника, служившего командиром отделения ВСУ - РИА Новости, 09.10.2025
В США сообщили о гибели наемника, служившего командиром отделения ВСУ
Американский наемник Макс Арнетт, служивший командиром отделения в ВСУ, был ликвидирован в конце августа, сообщает полицейское управление города Кент штата... РИА Новости, 09.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
огайо
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Служивший командиром отделения ВСУ американский наемник Арнетт погиб 23 августа

Боевики ВСУ
Боевики ВСУ
Боевики ВСУ. Архивное фото
Боевики ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Американский наемник Макс Арнетт, служивший командиром отделения в ВСУ, был ликвидирован в конце августа, сообщает полицейское управление города Кент штата Огайо, где ранее работал Арнетт.
«
"Макс был убит в ходе боевых действий 23 августа", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.
В некрологе наемника указано, что ему было 25 лет, он служил в третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ в качестве командира отделения.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
