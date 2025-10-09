https://ria.ru/20251009/naemnik-2047204832.html
В США сообщили о гибели наемника, служившего командиром отделения ВСУ
В США сообщили о гибели наемника, служившего командиром отделения ВСУ
Американский наемник Макс Арнетт, служивший командиром отделения в ВСУ, был ликвидирован в конце августа, сообщает полицейское управление города Кент штата
