Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 09.10.2025 (обновлено: 13:54 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/nabiullina--2047267177.html
Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях
Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях - РИА Новости, 09.10.2025
Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях
Россияне смогут выбирать, получать ли зарплату в цифровых рублях, это дополнительная возможность, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:39:00+03:00
2025-10-09T13:54:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_0:65:3152:1838_1920x0_80_0_0_297c9772970d84bd15477208e09d0882.jpg
https://ria.ru/20250918/rubl-2042732310.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_6a65985398e2d3145aef5143baf32ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях

Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях. Подробности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Россияне смогут выбирать, получать ли зарплату в цифровых рублях, это дополнительная возможность, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Получение заработной в цифровых рублях - это дополнительная возможность для людей. Они могут сами решать, как получать зарплату - наличными, на счет безналичный. Это право выбора. И когда цифровой рубль будет уже доступен всем, могут и сделать этот выбор", - сказала она на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В ЦБ развеяли мифы о цифровом рубле
18 сентября, 15:43
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала