https://ria.ru/20251009/nabiullina--2047267177.html
Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях
Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях - РИА Новости, 09.10.2025
Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях
Россияне смогут выбирать, получать ли зарплату в цифровых рублях, это дополнительная возможность, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:39:00+03:00
2025-10-09T13:39:00+03:00
2025-10-09T13:54:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_0:65:3152:1838_1920x0_80_0_0_297c9772970d84bd15477208e09d0882.jpg
https://ria.ru/20250918/rubl-2042732310.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_6a65985398e2d3145aef5143baf32ec2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях
Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях. Подробности
СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Россияне смогут выбирать, получать ли зарплату в цифровых рублях, это дополнительная возможность, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Получение заработной в цифровых рублях - это дополнительная возможность для людей. Они могут сами решать, как получать зарплату - наличными, на счет безналичный. Это право выбора. И когда цифровой рубль будет уже доступен всем, могут и сделать этот выбор", - сказала она на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.