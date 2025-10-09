Набиуллина рассказала о выплатах зарплаты в цифровых рублях

"Получение заработной в цифровых рублях - это дополнительная возможность для людей. Они могут сами решать, как получать зарплату - наличными, на счет безналичный. Это право выбора. И когда цифровой рубль будет уже доступен всем, могут и сделать этот выбор", - сказала она на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.