В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов - РИА Новости, 09.10.2025
10:44 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/mvd-2047222145.html
В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов
Телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников поликлиники и убеждать пенсионеров раскрыть персональные данные под предлогом пересдачи анализов. РИА Новости, 09.10.2025
В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов

В МВД раскрыли, как мошенники разводят пенсионеров звонками из поликлиники

Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников поликлиники и убеждать пенсионеров раскрыть персональные данные под предлогом пересдачи анализов.
Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, злоумышленники звонят пожилым людям и просят предоставить личную информацию для заполнения "анкеты" перед тем, как заново сдать анализы.
Затем жертвам звонят "силовики", обвиняя пенсионеров в финансировании запрещенных организаций. Чтобы остановить мошенников, собеседников призывают внести деньги на "безопасный счет".
По этой схеме уже обманули 89-летнюю женщину: пособница аферистов зашла к ней под предлогом, чтобы передать сумки для денег, а затем мужчина забрал "посылку", в которой находилось 80 тысяч рублей.
Россия Мошенничество Общество Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
