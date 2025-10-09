В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников поликлиники и убеждать пенсионеров раскрыть персональные данные под предлогом пересдачи анализов.

Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, злоумышленники звонят пожилым людям и просят предоставить личную информацию для заполнения "анкеты" перед тем, как заново сдать анализы.

Затем жертвам звонят "силовики", обвиняя пенсионеров в финансировании запрещенных организаций. Чтобы остановить мошенников, собеседников призывают внести деньги на "безопасный счет".