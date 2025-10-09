В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом работников поликлиники убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов, говорится в материалах МВД. с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, неизвестные обзванивают пенсионеров, представляясь "сотрудниками поликлиники", и просят назвать персональные данные для того, чтобы дополнить "анкету" для пересдачи анализов.

После этого на телефон жертвы обмана поступают звонки от имени лжесиловиков, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, собеседнику предлагают внести деньги на "безопасный счет".