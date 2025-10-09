https://ria.ru/20251009/mvd-2047177694.html
В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов
В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов - РИА Новости, 09.10.2025
В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов
Телефонные мошенники под видом работников поликлиники убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов, говорится в материалах МВД. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T02:39:00+03:00
2025-10-09T02:39:00+03:00
2025-10-09T02:39:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155199/60/1551996024_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_1521d6b440e93560458ff6a224b7c9e9.jpg
https://ria.ru/20251008/krasnojarsk-2047057763.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155199/60/1551996024_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b8ad6299cd6cd7bde1a80997590ad540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов
Против пенсионеров. В МВД предупредили о новой схеме мошенников
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом работников поликлиники убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов, говорится в материалах МВД. с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, неизвестные обзванивают пенсионеров, представляясь "сотрудниками поликлиники", и просят назвать персональные данные для того, чтобы дополнить "анкету" для пересдачи анализов.
После этого на телефон жертвы обмана поступают звонки от имени лжесиловиков, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, собеседнику предлагают внести деньги на "безопасный счет".
По данной схеме аферисты уже обманули 89-летнюю пенсионерку. К женщине пришла соучастница схемы и занесла сумки для денег, после чего к ней пришел мужчина и забрал "посылку", в которой находилось 80 тысяч рублей.