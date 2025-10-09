Рейтинг@Mail.ru
В Уфе мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/muzhchina--2047205271.html
В Уфе мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа
В Уфе мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа - РИА Новости, 09.10.2025
В Уфе мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа
Уфимец сбросил с четвёртого этажа четырёхлетнего ребенка, дошкольник находится в больнице, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T09:17:00+03:00
2025-10-09T09:17:00+03:00
орджоникидзевский район
уфа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047203480_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8686f21abaad59dd6e2669001daa2de8.jpg
https://ria.ru/20210430/rebenok-1730608377.html
орджоникидзевский район
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры квартиры, с балкона которой мужчина выбросил малолетнюю дочь
Кадры квартиры, с балкона которой мужчина выбросил малолетнюю дочь
2025-10-09T09:17
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047203480_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4efae14bfcbb1397aabacaf3c9a34eb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орджоникидзевский район, уфа, происшествия
Орджоникидзевский район, Уфа, Происшествия
В Уфе мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа

Житель Уфы сбросил ребенка с четвертого этажа, пострадавший в больнице

Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 9 окт - РИА Новости. Уфимец сбросил с четвёртого этажа четырёхлетнего ребенка, дошкольник находится в больнице, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале.
"Страшная трагедия произошла сегодня в Орджоникидзевском районе. По предварительной информации, мужчина сбросил ребенка (около 4 лет) с 4-го этажа", - написал Мавлиев.
На месте происшествия работают все оперативные службы. Ребёнок в тяжелом состоянии в больнице, добавил мэр Уфы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
У убившей двух детей и мужа жительницы Приморья остался один ребенок
30 апреля 2021, 06:40
 
Орджоникидзевский районУфаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала