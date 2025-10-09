https://ria.ru/20251009/muzhchina--2047205271.html
В Уфе мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа
Уфимец сбросил с четвёртого этажа четырёхлетнего ребенка, дошкольник находится в больнице, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2025
Кадры квартиры, с балкона которой мужчина выбросил малолетнюю дочь
