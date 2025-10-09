Программа газификации Мурманской области подписана на 5 лет

МУРМАНСК, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на Петербургском газовом форуме подписали первую пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации Мурманской области на 2026-2030 годы, сообщило министерство информационной политики региона.

"Сегодня (в четверг - ред.) историческое событие для Мурманской области: мы подписали первую пятилетнюю программу газификации региона. Это ключевой этап, который определяет конкретные шаги и приближает нас к началу реализации проекта "на земле", - приводятся в сообщении слова губернатора Мурманской области.

Чибис отметил, что газификация Мурманской области — стратегически важный проект для всей Арктической зоны России, а Мурманская область, которая сегодня динамично развивается, с появлением газа получит дополнительные возможности для роста.

Как подчеркнули в ПАО "Газпром", основой для газификации Мурманской области станет перспективный магистральный газопровод "Волхов – Мурманск". К практической реализации проекта "Газпром" приступил в 2025 году. Согласно программе, от газопровода "Волхов – Мурманск" компания спроектирует и начнет строительство первоочередных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.

"Важно, что газификация позволит оптимизировать расходы на отопление, модернизировать энергетическую инфраструктуру и улучшить экологическую ситуацию в регионе", – подчеркнул Чибис и поблагодарил за принятые решения президента РФ Владимира Путина, а также Миллера и его команду.

На первом этапе будет создана возможность перевода на сетевой газ 24 региональных объектов теплоснабжения. Это в том числе Апатитская ТЭЦ ПАО "ТГК-1" – крупнейшая теплоэлектростанция в регионе и единственный поставщик тепла в Апатитах и Кировске, работающий на привозном угле; объекты АО "Мурманская ТЭЦ", котельные АО "Мурманэнергосбыт" и АО "Кольская ГМК". Они обеспечивают теплом жителей и предприятия городов Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск и Кандалакша, ЗАТО Североморск.