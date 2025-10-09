Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылась выставка "Голгофа патриарха Тихона"
Религия
 
21:11 09.10.2025 (обновлено: 23:06 09.10.2025)
В Москве открылась выставка "Голгофа патриарха Тихона"
В Москве открылась выставка "Голгофа патриарха Тихона" - РИА Новости, 09.10.2025
В Москве открылась выставка "Голгофа патриарха Тихона"
Мультимедийная выставка "Голгофа патриарха Тихона" открылась в четверг в Москве в историческом парке "Россия – моя история" на ВДНХ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.10.2025
В Москве открылась выставка "Голгофа патриарха Тихона"

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Мультимедийная выставка "Голгофа патриарха Тихона" открылась в четверг в Москве в историческом парке "Россия – моя история" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году отмечается 100-летие кончины патриарха Московского и всея России Тихона (Василий Беллавин, 1865-1925), прославленного в лике святых в 1989 году. Как ранее сообщали в РПЦ, выставка посвящена подвигу святителя, особое внимание организаторы уделили патриаршему служению святителя Тихона в 1917 – 1925 годах - в годы революции и начавшихся гонений советской власти на Церковь. На выставке представлены документы, фото, видео и мультимедийные материалы.
В 2025–2026 годах экспозицию покажут в исторических парках "Россия - моя история" в регионах России, в том числе в городах Мелитополе и Луганске.
"Нынешний год объявлен годом столетия со дня блаженной кончины святителя Тихона. Мы празднуем не смерть, не торжество смерти, а торжество победы над смертью - это очень важно. Святитель Тихон проповедовал Евангелие, перенес страшные испытания, притеснения и даже заключения, но не отрекся от Бога, от патриаршего сана, достойно нес свой патриарший крест. ... Сегодня, открывая эту выставку, мы можем познакомиться с документами, которые характеризуют его как молитвенника, подвижника, исповедника", - рассказал сопредседатель оргкомитета празднования 100-летия со дня кончины патриарха Тихона митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Пономарев) перед открытием выставки.
Он отметил, что святителя Тихона сразу после смерти начали почитать как святого, подвижника, исповедника, и люди, узнав о его кончине, "не могли, не хотели поверить, что он завершил свой земной путь сам, естественным образом".
"Уже тогда ходили разговоры о том, что он был отравлен, принял мученическую кончину. Но сегодня нет непоколебимых оснований, которые об этом свидетельствовали бы. Поэтому мы возлагаем упование на Бога, верим, надеемся, что Господь в свое время на страшном суде ответит на все наши вопросы, - мы поймем, что же тогда происходило в те суровые времена гонения на Церковь", - рассказал митрополит.
Религия
 
 
