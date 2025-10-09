В Москве открылась выставка "Голгофа патриарха Тихона"

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Мультимедийная выставка "Голгофа патриарха Тихона" открылась в четверг в Москве в историческом парке "Россия – моя история" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.

В 2025 году отмечается 100-летие кончины патриарха Московского и всея России Тихона (Василий Беллавин, 1865-1925), прославленного в лике святых в 1989 году. Как ранее сообщали в РПЦ , выставка посвящена подвигу святителя, особое внимание организаторы уделили патриаршему служению святителя Тихона в 1917 – 1925 годах - в годы революции и начавшихся гонений советской власти на Церковь. На выставке представлены документы, фото, видео и мультимедийные материалы.

Луганске. В 2025–2026 годах экспозицию покажут в исторических парках "Россия - моя история" в регионах России, в том числе в городах Мелитополе

"Нынешний год объявлен годом столетия со дня блаженной кончины святителя Тихона. Мы празднуем не смерть, не торжество смерти, а торжество победы над смертью - это очень важно. Святитель Тихон проповедовал Евангелие, перенес страшные испытания, притеснения и даже заключения, но не отрекся от Бога, от патриаршего сана, достойно нес свой патриарший крест. ... Сегодня, открывая эту выставку, мы можем познакомиться с документами, которые характеризуют его как молитвенника, подвижника, исповедника", - рассказал сопредседатель оргкомитета празднования 100-летия со дня кончины патриарха Тихона митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Пономарев) перед открытием выставки.

Он отметил, что святителя Тихона сразу после смерти начали почитать как святого, подвижника, исповедника, и люди, узнав о его кончине, "не могли, не хотели поверить, что он завершил свой земной путь сам, естественным образом".