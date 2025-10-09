Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о поставке некачественных полушпал в метро признал вину
19:29 09.10.2025
Фигурант дела о поставке некачественных полушпал в метро признал вину
Фигурант дела о поставке некачественных полушпал в метро признал вину
происшествия, дмитрий дощатов
Происшествия, Дмитрий Дощатов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще один фигурант уголовного дела о поставке некачественных полушпал столичному метрополитену бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский признал вину, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"С момента избрания текущей меры пресечения обстоятельства изменились... подзащитный полностью признал свою вину и дал об этом показания, им заключено досудебное соглашения о сотрудничестве", - сообщала защита в своей апелляционной жалобе на продление ареста Волынскому.
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Следствие по делу о поставке метро Москвы некачественных полушпал продлили
15 марта, 03:33
Ранее РИА Новости сообщало, что вину по делу признал гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев, ему, согласно судебным материалам, вменяют крупное мошенничество.
Также ранее признательные показания в получении взятки дал первый замначальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину
Вчера, 08:18
 
Заголовок открываемого материала