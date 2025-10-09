https://ria.ru/20251009/moskva-2047370011.html
Фигурант дела о поставке некачественных полушпал в метро признал вину
2025-10-09T19:29:00+03:00
2025-10-09T19:29:00+03:00
2025-10-09T19:29:00+03:00
Фигурант дела о поставке некачественных полушпал в метро признал вину
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще один фигурант уголовного дела о поставке некачественных полушпал столичному метрополитену бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский признал вину, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"С момента избрания текущей меры пресечения обстоятельства изменились... подзащитный полностью признал свою вину и дал об этом показания, им заключено досудебное соглашения о сотрудничестве", - сообщала защита в своей апелляционной жалобе на продление ареста Волынскому.
Ранее РИА Новости сообщало, что вину по делу признал гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев, ему, согласно судебным материалам, вменяют крупное мошенничество.
Также ранее признательные показания в получении взятки дал первый замначальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов
.