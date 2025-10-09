Фигурант дела о поставке некачественных полушпал в метро признал вину

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Еще один фигурант уголовного дела о поставке некачественных полушпал столичному метрополитену бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский признал вину, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"С момента избрания текущей меры пресечения обстоятельства изменились... подзащитный полностью признал свою вину и дал об этом показания, им заключено досудебное соглашения о сотрудничестве", - сообщала защита в своей апелляционной жалобе на продление ареста Волынскому.

Ранее РИА Новости сообщало, что вину по делу признал гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев, ему, согласно судебным материалам, вменяют крупное мошенничество.