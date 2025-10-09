Рейтинг@Mail.ru
Синоптик предупредил об ухудшении видимости в Московском регионе - РИА Новости, 09.10.2025
07:14 09.10.2025
Синоптик предупредил об ухудшении видимости в Московском регионе
Синоптик предупредил об ухудшении видимости в Московском регионе
Видимость ухудшилась до 300-500 метров из-за туманов местами в Московском регионе утром в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T07:14:00+03:00
2025-10-09T07:14:00+03:00
Синоптик предупредил об ухудшении видимости в Московском регионе

Синоптик Леус: видимость в Московском регионе ухудшилась из-за туманов

Автомобильное движение во время тумана на МКАДе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Видимость ухудшилась до 300-500 метров из-за туманов местами в Московском регионе утром в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Москва сегодня осталась в стороне от туманов. В мегаполисе отмечалась дымка с видимостью около 1,5-3 километров и плотная слоистая облачность с высотой нижней границы в 60-100 метров. А вот в большинстве районов Московской области вновь сформировались туманы. В настоящее время видимость ухудшена до 300-500 метров", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что предстоящей ночью период туманов закончится - вероятность их образования в столичном регионе невелика.
Вильфанд рассказал, какая погода будет в России в марте
3 октября, 15:16
 
Московская область (Подмосковье)Михаил ЛеусОбществоРоссия
 
 
