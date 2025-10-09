https://ria.ru/20251009/moskva-2047194092.html
Синоптик предупредил об ухудшении видимости в Московском регионе
Видимость ухудшилась до 300-500 метров из-за туманов местами в Московском регионе утром в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.10.2025
