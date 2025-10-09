https://ria.ru/20251009/moskva-2047179549.html

Синоптик рассказала, какой будет зима в Москве

Синоптик рассказала, какой будет зима в Москве - РИА Новости, 09.10.2025

Синоптик рассказала, какой будет зима в Москве

Зима в Москве обещает быть теплой, зимний сезон будет с положительной температурной аномалией, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 09.10.2025

2025-10-09T02:56:00+03:00

2025-10-09T02:56:00+03:00

2025-10-09T02:56:00+03:00

москва

татьяна позднякова

гидрометцентр

зима (время года)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993463692_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_c8305c3c63c50df8245ae5443208cd98.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зима в Москве обещает быть теплой, зимний сезон будет с положительной температурной аномалией, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Следует отметить, что последние зимы в столичном регионе стали значительно теплее. Поэтому есть вероятность того, что у нас не каждый месяц будет очень теплым, но в целом зимний сезон будет с положительной аномалией. То есть зима обещает быть теплой. Насколько, сказать сложно", - сказала Позднякова. Она уточнила, что прогнозы в такие сезоны выпускает Гидрометцентр, на сайте которого выставлен вероятностный прогноз на отопительный сезон, в том числе на зимние месяцы. Для столичного региона там указано, что в декабре температура будет около нормы или чуть ниже климатической нормы. "В прошлом году зима была довольно теплая, средняя за сезон аномалия составила плюс 3,3 градуса, что считается большим показателем", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20250814/klimatolog-2035147647.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, татьяна позднякова, гидрометцентр, зима (время года)