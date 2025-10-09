Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, какой будет зима в Москве - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/moskva-2047179549.html
Синоптик рассказала, какой будет зима в Москве
Синоптик рассказала, какой будет зима в Москве - РИА Новости, 09.10.2025
Синоптик рассказала, какой будет зима в Москве
Зима в Москве обещает быть теплой, зимний сезон будет с положительной температурной аномалией, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T02:56:00+03:00
2025-10-09T02:56:00+03:00
москва
татьяна позднякова
гидрометцентр
зима (время года)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993463692_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_c8305c3c63c50df8245ae5443208cd98.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зима в Москве обещает быть теплой, зимний сезон будет с положительной температурной аномалией, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Следует отметить, что последние зимы в столичном регионе стали значительно теплее. Поэтому есть вероятность того, что у нас не каждый месяц будет очень теплым, но в целом зимний сезон будет с положительной аномалией. То есть зима обещает быть теплой. Насколько, сказать сложно", - сказала Позднякова. Она уточнила, что прогнозы в такие сезоны выпускает Гидрометцентр, на сайте которого выставлен вероятностный прогноз на отопительный сезон, в том числе на зимние месяцы. Для столичного региона там указано, что в декабре температура будет около нормы или чуть ниже климатической нормы. "В прошлом году зима была довольно теплая, средняя за сезон аномалия составила плюс 3,3 градуса, что считается большим показателем", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20250814/klimatolog-2035147647.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993463692_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_d7f5ad4219d8dcda990d05c000f9776d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, татьяна позднякова, гидрометцентр, зима (время года)
Москва, Татьяна Позднякова, Гидрометцентр, Зима (время года)
Синоптик рассказала, какой будет зима в Москве

Положительная аномалия. Синоптик спрогнозировала теплую зиму в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зима в Москве обещает быть теплой, зимний сезон будет с положительной температурной аномалией, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Следует отметить, что последние зимы в столичном регионе стали значительно теплее. Поэтому есть вероятность того, что у нас не каждый месяц будет очень теплым, но в целом зимний сезон будет с положительной аномалией. То есть зима обещает быть теплой. Насколько, сказать сложно", - сказала Позднякова.
Она уточнила, что прогнозы в такие сезоны выпускает Гидрометцентр, на сайте которого выставлен вероятностный прогноз на отопительный сезон, в том числе на зимние месяцы. Для столичного региона там указано, что в декабре температура будет около нормы или чуть ниже климатической нормы.
"В прошлом году зима была довольно теплая, средняя за сезон аномалия составила плюс 3,3 градуса, что считается большим показателем", - добавила синоптик.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Климатолог спрогнозировал увеличение аномальных явлений осенью
14 августа, 03:21
 
МоскваТатьяна ПоздняковаГидрометцентрЗима (время года)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала