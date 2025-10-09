https://ria.ru/20251009/moskva-2047179549.html
Синоптик рассказала, какой будет зима в Москве
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зима в Москве обещает быть теплой, зимний сезон будет с положительной температурной аномалией, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Следует отметить, что последние зимы в столичном регионе стали значительно теплее. Поэтому есть вероятность того, что у нас не каждый месяц будет очень теплым, но в целом зимний сезон будет с положительной аномалией. То есть зима обещает быть теплой. Насколько, сказать сложно", - сказала Позднякова. Она уточнила, что прогнозы в такие сезоны выпускает Гидрометцентр, на сайте которого выставлен вероятностный прогноз на отопительный сезон, в том числе на зимние месяцы. Для столичного региона там указано, что в декабре температура будет около нормы или чуть ниже климатической нормы. "В прошлом году зима была довольно теплая, средняя за сезон аномалия составила плюс 3,3 градуса, что считается большим показателем", - добавила синоптик.
