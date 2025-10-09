Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе суд более четырех часов рассматривает жалобы по делу Гуцул - РИА Новости, 09.10.2025
14:46 09.10.2025
В Кишиневе суд более четырех часов рассматривает жалобы по делу Гуцул
Рассмотрение жалобы защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан в Апелляционной палате Кишинева продолжается уже несколько...
в мире, евгения гуцул, кишинев, молдавия
В мире, Евгения Гуцул, Кишинев, Молдавия
В Кишиневе суд более четырех часов рассматривает жалобы по делу Гуцул

© Фото : Sputnik МолдоваПодключение по видеосвязи Евгении Гуцул и Светланы Попан в зале суда
Подключение по видеосвязи Евгении Гуцул и Светланы Попан в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Sputnik Молдова
Подключение по видеосвязи Евгении Гуцул и Светланы Попан в зале суда
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Рассмотрение жалобы защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан в Апелляционной палате Кишинева продолжается уже несколько часов, судьи изучают ходатайства адвокатов, а журналистов допускают только на короткие протокольные съемки, передает корреспондент РИА Новости.
Гуцул и Попан в зале не присутствуют, они подключены по видеосвязи из другого помещения. В момент, когда защита пыталась добиться их личного участия в процессе, в зале стало плохо матери Евгении Гуцул Анне Буюклы. Женщина потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь, фельдшеры вошли в зал, а судебные приставы помогли вывести ее в коридор.
Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд устроил спектакль вместо разбирательства по делу Гуцул, заявила адвокат
Вчера, 14:06
Адвокат Наталья Байрам заявила РИА Новости, что суд ограничивает право на защиту и не позволяет обвиняемым консультироваться с юристами во время заседания. По ее словам, судьи отклонили все четыре ходатайства — о личном присутствии обвиняемых, пересмотре доказательств, запросе в Конституционный суд и освобождении из-под стражи.
Другой представитель защиты, испанский юрист Гонсало Бойе, выразил удивление тем, как формально проходит процесс. Он отметил, что создаётся впечатление заранее определённого исхода, а само слушание выглядит как формальность.
Согласно решению суда первой инстанции от 5 августа, Евгения Гуцул приговорена к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора. Она признана виновной в финансировании запрещённой партии "Шор". Гуцул называла приговор "политической расправой" и утверждала, что дело инициировано по указанию сверху.
Апелляционная палата начала рассмотрение жалобы в среду. Заседания проходят в закрытом режиме, с ограниченным допуском публики и прессы. По словам адвокатов, защита намерена добиваться пересмотра дела и настаивает на грубых процессуальных нарушениях, включая отсутствие доступа к обвиняемым и неполное исследование доказательств.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Защита Гуцул подала четыре ходатайства в Апелляционную палату Кишинева
8 октября, 18:16
 
