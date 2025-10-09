Экономика Молдавии не соответствует стандартам для вступления в ЕС

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Молдавия уже почти три с половиной года находится в статусе кандидата на вступление в ЕС, однако на сегодняшний день показатели ее экономики все еще далеки от среднеевропейских. РИА Новости, изучив данные Международного валютного фонда и местных финансовых ведомств, оценило финансовое состояние Молдавии на фоне призывов к Европарламенту запустить переговоры о членстве республики в ЕС до конца года.