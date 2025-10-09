Рейтинг@Mail.ru
Молдавия лишает себя нейтралитета, называя Россию врагом, считает депутат - РИА Новости, 09.10.2025
22:51 09.10.2025
Молдавия лишает себя нейтралитета, называя Россию врагом, считает депутат
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Молдавия лишает себя нейтралитета, называя в принятой военной стратегии Россию угрозой национальной безопасности, а значит, фактически врагом республики, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Молдавское правительство в среду утвердило названную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Опубликованный на сайте молдавского правительства документ предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом в нем подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии. В то же время в документе указано, что возможное расширение территорий под контролем России в ходе ее операции против Украины "представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова". Также утверждается, что вероятное "создание сухопутного коридора к границам страны может привести к дополнительному политическому и территориальному давлению на Республику Молдова". "Напрягает больше всего то, что в этой военной доктрине четко прописано, что Россия является угрозой национальной безопасности Республики Молдова. То есть Россия объявлена в этом документе врагом. Я подчеркиваю два момента. Во-первых, Республика Молдова - нейтральное государство по конституции, с военно-политической точки зрения. И если государство является нейтральным, оно не может иметь врагов в принципе. Потому что если ты обозначаешь какого-то врага, это значит, что ты уже не нейтральное государство, ты уже начинаешь вооружаться, проводить соответствующие действия", - сказал Цырдя. Под соответствующими действиями, пояснил депутат, имеется ввиду приближение к стандартам НАТО, о чем открыто говорится в этой концепции. Во-вторых, напомнил он, у Молдавии с Россией еще действует договор о стратегическом партнерстве 2001 года, в котором четко прописано, что РФ - стратегический партнер республики. "И когда ты принимаешь два противоречащих друг другу документа, это, безусловно, вызывает недоумение. А потом еще возмущаешься, что Россия, которую обозначили врагом, не приняла 20 тонн молдавских яблок, потому что документы их происхождения не совпадали с фитосанитарными. Та Россия, которую мы всю парламентскую кампанию обвиняли в том, что она готовит военное нападение на Молдову, что она подкупает голоса, готовит госпереворот, диверсии, проводит гибридные атаки, вот не покупает наши яблоки. Ай-яй-яй, какие мерзавцы, какие подлецы", - с иронией заметил Цырдя. В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. При этом власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Молдавия лишает себя нейтралитета, называя в принятой военной стратегии Россию угрозой национальной безопасности, а значит, фактически врагом республики, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Молдавское правительство в среду утвердило названную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Опубликованный на сайте молдавского правительства документ предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом в нем подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии. В то же время в документе указано, что возможное расширение территорий под контролем России в ходе ее операции против Украины "представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова". Также утверждается, что вероятное "создание сухопутного коридора к границам страны может привести к дополнительному политическому и территориальному давлению на Республику Молдова".
"Напрягает больше всего то, что в этой военной доктрине четко прописано, что Россия является угрозой национальной безопасности Республики Молдова. То есть Россия объявлена в этом документе врагом. Я подчеркиваю два момента. Во-первых, Республика Молдова - нейтральное государство по конституции, с военно-политической точки зрения. И если государство является нейтральным, оно не может иметь врагов в принципе. Потому что если ты обозначаешь какого-то врага, это значит, что ты уже не нейтральное государство, ты уже начинаешь вооружаться, проводить соответствующие действия", - сказал Цырдя.
Под соответствующими действиями, пояснил депутат, имеется ввиду приближение к стандартам НАТО, о чем открыто говорится в этой концепции. Во-вторых, напомнил он, у Молдавии с Россией еще действует договор о стратегическом партнерстве 2001 года, в котором четко прописано, что РФ - стратегический партнер республики.
"И когда ты принимаешь два противоречащих друг другу документа, это, безусловно, вызывает недоумение. А потом еще возмущаешься, что Россия, которую обозначили врагом, не приняла 20 тонн молдавских яблок, потому что документы их происхождения не совпадали с фитосанитарными. Та Россия, которую мы всю парламентскую кампанию обвиняли в том, что она готовит военное нападение на Молдову, что она подкупает голоса, готовит госпереворот, диверсии, проводит гибридные атаки, вот не покупает наши яблоки. Ай-яй-яй, какие мерзавцы, какие подлецы", - с иронией заметил Цырдя.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. При этом власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
