В Молдавии больше нет судебной системы, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Решение Апелляционной палаты об отклонении всех запросов адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул свидетельствует о том, что в Молдавии больше нет судебной системы, заявила РИА Новости исполнительный секретарь молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.

По ее словам, сегодня каждый гражданин Молдавии должен понимать: если можно незаконно держать за решеткой главу Гагаузии и других политзаключенных, значит, завтра можно будет посадить любого.