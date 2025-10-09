Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии больше нет судебной системы, заявили в оппозиции - РИА Новости, 09.10.2025
18:16 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/moldavija-2047356667.html
В Молдавии больше нет судебной системы, заявили в оппозиции
В Молдавии больше нет судебной системы, заявили в оппозиции - РИА Новости, 09.10.2025
В Молдавии больше нет судебной системы, заявили в оппозиции
Решение Апелляционной палаты об отклонении всех запросов адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул свидетельствует о том, что в Молдавии больше нет судебной... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:16:00+03:00
2025-10-09T18:16:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
марина таубер
майя санду
парламентские выборы в молдавии
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, марина таубер, майя санду, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Марина Таубер, Майя Санду, Парламентские выборы в Молдавии
В Молдавии больше нет судебной системы, заявили в оппозиции

Депутат от оппозиционного блока Таубер дала оценку судебной системе Молдавии

© Фото : пресс-служба политблока "Победа"Марина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : пресс-служба политблока "Победа"
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Решение Апелляционной палаты об отклонении всех запросов адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул свидетельствует о том, что в Молдавии больше нет судебной системы, заявила РИА Новости исполнительный секретарь молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены. В четверг апелляционная палата продолжила рассмотрение жалобы защиты на приговор, вынесенный Гуцул и Попан в августе. После четырехчасового заседания слушания были перенесены на понедельник, 13 октября.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Правосудие в Молдавии капитулировало, заявил адвокат Гуцул
8 октября, 22:55
"Сегодня стало окончательно ясно: в Молдове больше не существует судебной системы. Есть лишь декорации, за которыми прячется офис президента, и судьи, вынужденные исполнять его политические приказы. Решение Апелляционной палаты об отклонении всех запросов адвокатов Евгении Гуцул - это не просто приговор законно избранному башкану (главе - ред.) Гагаузии, матери двоих детей, настоящему народному лидеру, а клеймо на всей молдавской юстиции", - сказала Таубер.
По ее словам, сегодня каждый гражданин Молдавии должен понимать: если можно незаконно держать за решеткой главу Гагаузии и других политзаключенных, значит, завтра можно будет посадить любого.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Таубер заявила, что будет добиваться возвращения Молдавии в правовое поле
Вчера, 18:00
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМарина ТауберМайя СандуПарламентские выборы в Молдавии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
