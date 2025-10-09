ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса

"При отступлении подразделений ВСУ <...> около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван", — отметили в ведомстве.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса построили в конце 1970-х, первую очередь ввели в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали около 2,5 миллиона тонн сырья. Разблокирование аммиакопровода было одним из требований России в рамках выполнения зерновой сделки.