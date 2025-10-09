https://ria.ru/20251009/mo-2047361949.html
ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса
ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
ВСУ взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса, чтобы затормозить наступление ВС России в ДНР
ВСУ взорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса", чтобы затормозить наступление ВС России восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР, сообщили в Минобороны.
Пострадавших среди российских военнослужащих нет, сообщили в ведомстве, произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок трубы.
