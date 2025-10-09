Рейтинг@Mail.ru
ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 09.10.2025 (обновлено: 20:04 09.10.2025)
ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса
Украинские военные взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.10.2025
ВСУ взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса, чтобы затормозить наступление ВС России в ДНР
ВСУ взорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса", чтобы затормозить наступление ВС России восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР, сообщили в Минобороны. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, сообщили в ведомстве, произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок трубы.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские военные взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса, сообщили в Минобороны России.
"При отступлении подразделений ВСУ <...> около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван", — отметили в ведомстве.
ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском
Из-за взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок.
Там уточнили, что украинские боевики заранее заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса в 2,5 километра восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР. Такими действиями противник стремился снизить темпы наступления Вооруженных сил России.
Среди российских военнослужащих никто не пострадал.
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
Это не первая атака ВСУ на аммиакопровод. В июне 2023-го украинская диверсионная группа подорвала участок объекта в Харьковской области. Тогда пресс-служба ПАО "Трансаммиак" — оператора российской части аммиакопровода — сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии и под постоянным контролем.
Аммиакопровод Тольятти — Одесса построили в конце 1970-х, первую очередь ввели в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали около 2,5 миллиона тонн сырья. Разблокирование аммиакопровода было одним из требований России в рамках выполнения зерновой сделки.
